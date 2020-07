Repatriarán urnas con restos de 82 migrantes poblanos fallecidos por Covid-19

Los restos de 82 migrantes poblanos fallecidos por Covid-19 en Estados Unidos, serán repatriados en las próximas semanas.

El Secretario de Gobernación estatal, David Méndez Márquez, informó que familiares de las víctimas tramitaron ante el Consulado de New York el traslado de las urnas fúnebres.

Hasta ahora suman 346 migrantes poblanos fallecidos por coronavirus en el extranjero, la mayoría de ellos en Estados Unidos.

De ese número, los familiares de 82 manifestaron su intención que los restos de sus seres queridos creados sean repatriados a sus lugares de origen.

El funcionario estatal detalló que la siguiente semana se revisarán los aspectos logísticos y de tramitación.

De acuerdo con estimaciones oficiales, son cerca de dos millones 300 mil migrantes poblanos los que viven en Estados Unidos.

De ese gran total, al menos un millón se concentran en la zona triestatal de New York, Nueva Jersey y Connecticut.