Repetitivo, discurso de AMLO sobre "pandemia domada"

Desde el 28 de febrero, fecha en que se registró el primer caso de contagio por Covid en México a la fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado varias veces que "la pandemia ha sido domada"; "ya se ve la luz al final del túnel"; "va cediendo", incluso al inicio de la emergencia sanitaria garantizó que el coronavirus —el cual a la fecha ha causado la muerte de casi 70 mil mexicanos— "no nos va hacer nada".

Dos semanas después de que se confirmara el primer caso y cuando se contabilizan 11 contagios, el Presidente aseguró el 11 de marzo en Marquelía, Guerrero que la pandemia no "hará nada" y que el país saldría adelante.

"Por eso tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México, no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso. Vamos a sacar adelante a nuestro país, porque cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza", comentó

en un mitin en la Costa Chica.

El 25 de abril y con mil 305 muertos por Covid-19, en un video difundido en su cuenta de Twitter, López Obrador afirmó que ya se veía "la luz al final del túnel".

"Hay que hacer caso de todas las recomendaciones y sí hay futuro, ya estamos viendo la luz a la salida del túnel".

El 2 de mayo, con 2 mil 61 fallecidos, expresó que se sentía optimista, pues el país estaba próximo a llegar al pico de la pandemia, y de ahí los contagios deberán descender.

"Desde ayer en la mañana hablamos de que las cosas mejoran en el país con relación a la pandemia. Hay muy buenos resultados, de acuerdo con las proyecciones que hacen los matemáticos y los científicos de la UNAM y en Conacyt, y el equipo que nos está asesorando para enfrentar la pandemia".

Sin embargo, con 2 mil 271 muertos, el 4 de mayo en su conferencia matutina, López Obrador señaló que "ya falta poco. Va a ser nada más este mes, ese es mi pronóstico".

El sábado 23 de mayo señaló de nueva cuenta que se había actuado bien, y que habían sido "muy eficaces" las medidas sanitarias El 29 y con 9 mil 515 muertes, exhortó a la población a acatar las recomendaciones sanitarias para "seguir domando" al virus.

El pasado 15 de agosto, a través de un video, aseguró que con la llegada de vacuna para hacer frente a la pandemia, la cual dejaba hasta esa fecha un saldo de 56 mil 543 muertes, se dejaba ver la luz El 23 de agosto manifestó que el Covid-19, que en esa fecha sumaba 60 mil 408 muertes, "va cediendo, así lo muestran los datos".