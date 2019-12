Replican performance "Un violador en tu camino" en Culiacán

En el patio central del Palacio de Gobierno, mujeres con pañuelos tapando sus ojos replicaron el performance "Un violador en tu camino", del colectivo feminista chileno Las Tesis.

Con ensayos previos de la coreografía, este miércoles mujeres se desplegaron en el patio del Palacio de Gobierno para alzar sus voces y demandar castigo a los que ejercen la violencia contra las mujeres.

En su exposición del performance que ha sido replicado en la Ciudad de México y en varios estados de la República, sirvió de marco para reclamar la justificación que se emite acerca de que las mujeres son las responsables de los que les sucede.

Durante su protesta desplegaron grandes pancartas con mensajes como: "Las mujeres que ahora no te representan, serán las mismas que el día de mañana buscarán justicia su faltas tú".

Entre sus bailes y cánticos, varias de las asistentes escribieron en sus brazos frases como: "Tuya Michelle", en alusión a la joven mamá de 21 años que el pasado fin de semana fue asesinada en la colonia Esperanza de esta ciudad.

"¡Niñas no madres! Aplicación de la Nom 0462", fue el texto impreso en una especie de cinta en color verde, el cual fue colocado en el piso, mientras las participantes cerraron un círculo con bailes y voces de consigna, por la falta de atención a las desapariciones y los feminicidios.

Las activistas corearon los nombres de las mujeres que han sido víctimas de la violencia, muchas de ellas muertas, por no haber escuchado sus demandas de protección.

Entre abrazos y voces de reclamos, las participantes concluyeron la manifestación con el performance "Un violador en su camino", que recorre el territorio mexicano en demanda de cese a la violencia de género.

Natalia Reyes Andrade, del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, exclamo que la réplica de voces de mujeres de todas las edades, condiciones y lugares de origen, se extiende por todo el mundo, con un basta a la violencia de género.