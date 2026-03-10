Reporta Sheinbaum reducción de 44% en homicidios dolosos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los homicidios dolosos en el país registraron una reducción del 44 por ciento entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas a 48.8, lo que equivale a 38 homicidios menos por día.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que febrero de 2026 se ubicó como el mes con menor incidencia de homicidios en al menos una década.

"Es una reducción continua mes con mes y febrero es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024", afirmó.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, precisó que entre 2025 y 2026 el promedio diario de homicidios también disminuyó 35 por ciento, al pasar de 75 a 48.8 víctimas.

Añadió que ocho entidades concentraron el 54.2 por ciento de los homicidios en febrero: Guanajuato (9.4%), Sinaloa (7.9%), Chihuahua (7.5%), Baja California (7.2%), Morelos (6%), Veracruz (5.6%), Estado de México (5.3%) y Oaxaca (5.3%).

De acuerdo con los datos presentados, 26 entidades federativas registraron una reducción en su promedio diario de homicidios al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 fueron detenidas 46 mil 405 personas por delitos de alto impacto. En ese periodo también se aseguraron 24 mil 122 armas de fuego, 346.55 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 318 laboratorios clandestinos relacionados con la producción de metanfetaminas.

En materia de combate a la extorsión, detalló que entre julio de 2025 y marzo de 2026 se detuvo a 907 presuntos extorsionadores en 24 entidades, además de que se recibieron más de 161 mil llamadas al número de denuncia 089, que derivaron en 5 mil 888 carpetas de investigación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó que el eje de "Atención a las causas" ha brindado más de 5.5 millones de servicios y trámites en beneficio de 3.5 millones de personas, además de la creación de 61 Territorios de Paz en 22 estados y la realización de 485 Ferias de Paz.

Según el gobierno federal, con estos indicadores 2026 podría convertirse en el año con menor incidencia de delitos de alto impacto en los últimos años, aunque las autoridades señalaron que las acciones de seguridad continuarán para mantener la tendencia a la baja.