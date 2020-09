Reportan 141 casos y una muerte por dengue en Yucatán

Hasta este lunes se han confirmado 141 casos y un deceso por dengue en Yucatán, según los reportes en la última semana de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.

De los casos registrados, 48 son de dengue no grave, 85 con signos de alarma y ocho de dengue grave. Los registros reportan una tasa de incidencia de 6.26 total de los casos.

En el estado se ha reportado un incremento del 0.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año 2019, cuando se reportaron hasta la semana 38 un total de 140 casos.

Hasta ahora, los municipios que presentan casos activos son Muxupip, Quintana Roo, Sanahcat y Chankom.

En Yucatán, se han reportado tres de los cuatro serotipos identificados del dengue, con una tasa de incidencia del 0.01 a 9.26.

De los tres municipios de la península, Campeche se mantiene con 38 casos confirmados, 10 no graves, 22 con signos de alarma y seis casos graves.

Por otra parte, Quintana Roo ha registrado 222 casos, 114 no graves, 105 con signos de alarma y 3 de dengue grave. Ambas entidades no han presentado ninguna defunción.

De los estados que no han presentado ningún caso se encuentran Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala.