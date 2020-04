Reportan 398 casos de COVID-19 en Chihuahua, 398 en Coahuila y 711 en Quintana Roo

El director médico de la Zona Norte de la Secretaría de Salud de Chihuahua, Arturo Valenzuela Zorrilla, informó que el estado se encuentra en la fase más importante de la pandemia e instó a la ciudadanía a no confiarse.

"Recordemos que la estadística se refiere a casos confirmados por pruebas PCR, pero no serían todos los casos que puede haber en el estado, de acuerdo a la proyección debe haber más, para que no se confíen y no crean que ya se puede salir de casa", aseveró.

Durante una videoconferencia, el funcionario puntualizó que la entidad alberga 398 pacientes con Coronavirus, quienes en su mayoría están en Ciudad Juárez, la cual tiene 259 casos.

De los pacientes confirmados, 159 están hospitalizados y 131 se mantienen en tratamiento ambulatorio.

Agregó que hasta el momento van 75 personas fallecidas, de las cuales 64 eran de Ciudad Juárez y ocho de Chihuahua; Cuauhtémoc, Guadalupe y Ascensión albergaban una víctima, respectivamente. .

No obstante, son ya 33 pacientes recuperados, 677 casos descartados y 380 que siguen en análisis.

La Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que aumentó a 398 el número de contagios de COVID-19 en el estado, al confirmarse un caso más en la ciudad de Monclova.

En el reporte emitido al mediodía de este miércoles, la dependencia detalló que el último contagio corresponde a un hombre de 29 años en el mencionado municipio, donde se concentran 205 casos, de los cuales 22 han fallecido.

Autoridades estatales han destacado que la curva de propagación del virus ha disminuido en los últimos días, tras el endurecimiento de las medidas restrictivas en todos los municipios.

En el caso de Monclova el gobernador Miguel Riquelme aseguró que la espiral de contagios está contenida, por lo que se proyecta poder disminuir las restricciones en la siguiente quincena.

El pronóstico más severo durante la pandemia planteado por el gobierno de Coahuila era de 31 mil personas infectados, escenario que rebasaría la capacidad hospitalaria en el estado.

En tanto, el número de muertes en territorio coahuilense se mantiene en 39.

La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, anunció que aumentaron a 711 los casos positivos de COVID-19, además, la entidad llegó a 109 defunciones.

En su cuenta de Twitter, publicó que las pruebas han arrojado 815 casos negativos, en tanto que 211 casos están bajo análisis.

La funcionaria estatal detalló que de los casos confirmados, 362 se han recuperado del virus, mientras que 105 están en aislamiento social y 135 se encuentran hospitalizados.

Agregó que el contagio predomina en los hombres con 458, mientras son 253 las mujeres contagiadas.

La titular de la dependencia indicó que de los 11 municipios que han registrado contagios, Benito Juárez encabeza la lista con 531 pacientes y 74 decesos, seguido de Solidaridad con 121 casos y 21 fallecimientos.