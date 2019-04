Reportan 4 feminicidios en menos de dos semanas en Naucalpan

Cuatro mujeres han fallecido en este municipio en menos de dos semanas, en zonas marcadas con rojo, en el mapa de sitios con mayor violencia de género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

El 27 de marzo, Jazmín una mujer policía de 38 años de edad y su madre María Luisa de 63 años, fueron asesinadas por impacto de arma de fuego dentro de su propia casa en la colonia Las Huertas, luego de que la oficial fuera atacada sexualmente. Por este doble feminicidio, hasta el momento no hay detenidos.

Entre el 7 y el 8 de abril, en menos de 24 horas otras dos mujeres fallecieron también por impactos de armas de fuego, la primera de ellas de 41 años de edad cuyo cuerpo quedó tendido en las inmediaciones de las canchas de futbol de La Tolva; en el segundo caso una menor de 14 años, estudiante de secundaria, quedó muerta en las escalinatas aledañas a un parque ubicado en cerca de la calle Escuela Naval, en la zona de la colonia Benito Juárez.

De acuerdo al último mapa de zonas de mayor riesgo en materia de violencia de género en Naucalpan, las cuatro mujeres fallecieron en colonias marcadas en diversos tonos que van del rosa claro, al rosa mexicano/rojo y guinda, que realizó la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de los once municipios mexiquenses con Alerta de Género.

En el Estado de México la violencia de género supera la media nacional tanto en la escuela, en el trabajo, en las comunidades y en las parejas; con 105 feminicidios registrados en 2018; tendencia que prevalece este año toda vez que en los dos primeros meses hay un registro de 16 víctimas, cuatro más que en el mismo periodo del año pasado, señaló la diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la comisión legislativa de Equidad de Género.

En Naucalpan en febrero se registró un feminicidio, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo tan solo las cuatro muertes de mujeres que han trascendido públicamente en las últimas dos semanas señalan un incremento extraordinario en materia de violencia de género.

"Este es un fenómeno que lamentablemente ocurre en todo el país", afirmó Adriana González Furlong, Secretaria de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, quien admitió que en los últimos casos de muertes de mujeres por impacto de armas de fuego ocurridas en este municipio, no intervinieron hasta el momento en materia de contención de crisis con los familiares de las víctimas.