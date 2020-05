Reportan 5 entidades saturación en Salud

A dos semanas de haberse decretado la fase 3 por la pandemia de coronavirus (Covid-19) en México, hospitales privados de cinco entidades del país han reportado la saturación de sus servicios, mientras que otros tratan de ampliar sus unidades médicas para evitar un posible desbordamiento por la contingencia sanitaria.

Institutos médicos de la Ciudad de México son los que han presentado una mayor saturación para atender el Covid-19, aunque esto se ha comenzado a replicar en Quintana Roo, Tabasco, Puebla y Baja California Sur.

Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP), informó sobre esta situación en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, y agregó que esta semana esperan tener un importante número de atenciones a pacientes con la infección respiratoria.

Las entidades que ya reportan saturación en los hospitales privados cuentan con al menos 30 instituciones de este tipo.

La saturación de los servicios privados contrasta con la disponibilidad que aún hay en instituciones de salud del gobierno. En Quintana Roo, por ejemplo, hasta el 3 de mayo había 61% de disponibilidad para hospitalización general; en Tabasco, 64%; en Puebla, 83%, y en Baja California Sur, 93%.

La ANHP está conformada por 102 hospitales, de los cuales 86 hicieron planes de reconversión para atender pacientes con Covid-19. Todos estos institutos cuentan con mil 52 camas de hospitalización especiales para este padecimiento, además de 363 camas de cuidados intensivos y 302 ventiladores.

Para evitar un desbordamiento de sus servicios, González Ulloa indicó "se están haciendo esfuerzos importantes, todos los hospitales de la Ciudad de México y también de algunos estados en particular están tratando de ampliar su capacidad de Covid-19, haciendo algunas compras de ventiladores, tratando de poner un número mayor de camas".

Añadió que en el sector privado son alrededor de 60 mil trabajadores los que luchan contra el virus que ya le quitó la vida a más de 2 mil personas, y se mostró confiado en que sus servicios no se verán superados por la pandemia.

"Esperemos que no haya un desbordamiento, de acuerdo con las estadísticas se menciona que la curva de contagio sí ha ido en aumento, pero se ha ido controlando un poco, estabilizando, nosotros estamos esperando que así sea para que podamos darle la atención al mayor número de pacientes que requieran la atención por coronavirus", puntualizó.

Aun cuando algunos centros médicos privados sufren de saturación, González Ulloa rechazó que por ahora se haya pensado en enviar al seguro social a las personas que ellos atienden.

Desde el 24 de abril, hospitales privados han alertado sobre su saturación en redes sociales o incluso con letreros pegados en sus instalaciones. El Hospital Español, en la capital del país, fue el primero en hacerlo, luego siguieron Médica Sur y el ABC Campus Observatorio. La semana pasada hizo lo propio el Hospital Ángeles de Puebla.

Ante este panorama el presidente de la ANHP dijo que, una vez terminada la pandemia, en México habrá que reflexionar sobre la forma en la que brindan atención los hospitales públicos y privados.

"Sin duda van a existir retos, la manera de operar de los hospitales va a cambiar, sobre todo tendremos que tomar muchas medidas de protección para los pacientes que acuden tanto a los privados y a los públicos como para el personal que labora ahí.

"Habrá que hacer una reflexión pronto, esto no ha terminado, pero sin duda vamos a tener que trabajar con nuevas formas a raíz de esta epidemia", señaló González Ulloa.