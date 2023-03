Reportan 64 casos de profesores presos por abuso sexual en Edomex

A-AA+

ECATEPEC, Méx., marzo 22 (EL UNIVERSAL).- "El paletas" de una escuela primaria de Naucalpan y el "Monstruo" que usaba máscaras para someter a niñas en el baño en un Jardín de Niños de Tultitlán, solo son dos de los 64 casos de profesores e intendentes de escuelas públicas y privadas del Estado de México que están bajo proceso penal por el delito de abuso sexual a sus alumnos, de acuerdo a datos dados en conferencia de prensa por Ricardo Sodi Cuellar presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).

Estos 64 profesores e intendentes que laboraban tanto en escuelas de preescolar, primarias, secundarias y de bachillerato, podrían obtener penas de más de 20 años de prisión si hay suficientes pruebas que comprueben abuso sexual de sus alumnos, por ser un delito agravado, informó en conferencia de prensa Ricardo Sodi Cuéllar.

En este tipo de delitos de abuso sexual basta y tiene mucha fuerza el dicho de una víctima, lo importante es denunciar oportunamente porque las lesiones que deja una violación se desvanecen al paso de las horas y de los días, señaló Sodi Cuéllar.

Lamentablemente, estos abusos sexuales se registran en escuelas de todos los niveles, desde escuelas particulares muy caras hasta escuelas públicas.

"Todos los profesores, así como el personal de escuelas públicas o privadas, asumen una postura de garantizar el bienestar de los niños que tienen a su cargo, por lo tanto, cualquier conducta que ellos cometan en contra de los menores de su sano desarrollo psicosexual y social es una conducta agravada", apuntó Sodi Cuéllar.

Hoy el abuso sexual de profesores e intendentes hacia los alumnos en escuelas está más visibilizado, reconoció el presidente del TSJEM, quien reconoció que puede haber más docentes con denuncias en la Fiscalía mexiquense, "pero en el Tribunal tenemos 65 casos judicializados".

Ante casos como los de "El Paletas" y el "Monstruo que usaba máscaras de zombi o de conejo", que son señalados por abusar de los alumnos de primaria y de preescolar en escuelas de Naucalpan y Tultitlán, que propició que padres de familia exigieron su detención, el presidente del Tribunal de Justicia mexiquense señaló la importancia de someter a exámenes de control de confianza no solo a maestros, hombres y mujeres, sino a todo aquel que tenga contacto con menores de edad en centros escolares, para detener a violadores potenciales.

Para acreditar el abuso sexual se requiere el señalamiento de la víctima, aunque esta no pueda expresar con palabras la temporalidad de la agresión, que deja huellas y datos, que son pruebas físicas, médicas y psicológicas que determinan si hay estrés postraumático, que pueden documentarse en certificados médicos.

"Apagaba la luz y las tocaba". "¡En el baño hay un monstruo con máscara de colores !", externaron horrorizadas niñas del Jardín de Preescolar "Carlos Pellicer", en San Pablo de Las Salinas , el cual por seguridad de las menores fue cerrado por madres y padres de familia.

"¡Las niñas no se tocan!" y castigo al responsable de los ataques sexuales a las niñas, exigieron hoy padres de familia, en su mayoría mujeres, en una protesta frente al Jardín de Niños Carlos Pellicer, donde además bloquearon el Eje 3 en San Pablo de Las Salinas.

Esto a raíz de que la semana pasada varias niñas atemorizadas externaron que ya no querían ir a la escuela, dejaron de comer y solo querían dormir.

Exigen 30 años de prisión para "El Paletas". El paletas, profesor que engañaba a sus alumnos, especialmente a niñas de segundo año de primaria a las que les tapaba los ojos y las ataba de manos para probar paletas de dulce sobre una mesa para someterlas sexualmente, debe obtener la pena máxima por el delito de violación equiparada, señaló la abogada Mari Carmen Pérez Ávila, quien ha participado en la defensa de las víctimas que eran alumnas en una escuela pública de San Francisco Chimalpa.

Armando, profesor de segundo grado de la primaria Valentín Gómez Farías en la comunidad de Gora, en San Francisco Chimalpa, fue detenido el 16 de marzo de 2022, cuando tres niñas se atrevieron a denunciar a su agresor, por el que ya no querían ir a la escuela y temían especialmente cuando él iba vestido de pants, relató la abogada.

El profesor fue detenido en el penal de Tlalnepantla y un juez lo vinculó a proceso por los delitos de abuso sexual y violación equiparada, en un juicio que estaría por concluir, en el que familiares de las víctimas piden al juez se aplique la pena máxima de 30 años de prisión, reiteró la abogada Pérez Ávila.