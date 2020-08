Reportan 84 fiestas en Sonora con sanciones de hasta 43 mil pesos

A pesar de las restricciones decretadas para evitar aglomeraciones que potencien el contagio de Covid-19, la Dirección de Inspección y Vigilancia de Sonora, atendió 89 reportes de fiesta, donde aplicó sanciones de hasta 43 mil 440 pesos.

El titular de la dependencia municipal Gino Saracco reveló los pormenores de los operativos de supervisión y atención a denuncias ciudadanas durante el fin de semana

La multa más elevada del fin de semana, fue de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA's). La unidad equivale a 86.88 pesos, por lo que el monto suma 43 mil 440 pesos.

Se trató de una fiesta en el kilómetro 13 de la carretera a Ures, donde se congregaron más de 200 personas sin atender el más mínimo protocolo de prevención de contagios.

En el periodo del 27 de julio al 2 de agosto se reportaron en Hermosillo 89 fiestas, 24 menos que las del fin de semana anterior, reveló Saracco.

El funcionario detalló que el personal de esta área recibió y atendió en total 135 reportes relacionados con convivencias en domicilios particulares, pero se confirmaron como reales 89, de las cuales 9 se hicieron con grupo musical en vivo y el resto con aparatos de sonido a alto volumen y aforo mayor a 10 personas.

Relacionado con dichos eventos, para los cuales están suspendidos los permisos en aras de mitigar contagios de Covid 19, se entregaron 5 citatorios a igual número de organizadores, quienes deberán presentarse ante un juez cívico en un lapso de 48 horas a partir de este lunes, abundó.

En total se aplicaron 17 sanciones, incluyendo los casos remitidos al juez calificador, mientras que 46 de los reportes se corroboraron como falsos, informó.

También, el pasado fin de semana, personal del Ayuntamiento llevó a cabo acciones encaminadas a restringir la aglomeración de visitantes en puntos turísticos de nuestro Municipio.

Elementos de la Policía de Hermosillo encabezaron el operativo de prevención para evitar riesgo de contagios en la población en general.

Jesús Alonso Durón Montaño, jefe del Departamento de Tránsito de Hermosillo, dijo que desde el pasado viernes se cerraron accesos de vehículos a áreas concurridas en Bahía de Kino, como fueron el área de palapas en el Domo, playa Esthela y el muelle de Bahía de Kino Pueblo, con el fin de evitar la concentración de visitantes en estos lugares.

Además se mantuvo una vigilancia a lo largo de los kilómetros de playa que hay en este lugar para evitar la concentración de más de 10 personas en un solo punto.

Durante todo el fin de semana se tuvo un aforo hacia las playas de Bahía de Kino de 2 mil 985 vehículos, regresando en el mismo periodo de tiempo 2 mil 957, considerado como un número bajo de visitantes para un fin de semana de verano, donde se han llegado a contabilizar hasta 10 mil unidades.

Se instalaron dos puntos de revisión e información, el primero sobre el kilómetro 12 de la carretera a Bahía de Kino, con el cual se le informaba a la ciudadanía que viajaba hacia las playas del poniente de Hermosillo sobre las disposiciones y posibles restricciones que habría en caso de superar el 30 por ciento de la capacidad de personas en las áreas de recreativas.

Debido a que la ciudadanía pudo seguir estas instrucciones, no se recibieron reportes de concentración masiva de visitantes en un solo lugar, logrando respetar la sana distancia entre los que acudieron.

Se vigilaron tanto playas como calles para evitar que se dejaran vehículos mal estacionados o que ingresaran con ellos a las playas, aplicándose nueve infracciones a quienes no acataron la disposición oficial.

Se realizaron 16 recorridos carrusel durante el fin de semana para controlar la velocidad promedio de traslado en la carretera, evitando así accidentes.

En el filtro ubicado en el punto denominado Pulpo Loco se realizaron revisiones a conductores, evitando que se internaran en la carretera en estado inconveniente, realizándose 10 cambios de conductor y detectando a once conductores con aliento alcohólico, los cuales fueron retenidos hasta encontrarse en condiciones óptimas de seguir su camino.

Durón Montaño hizo un llamado a la ciudadanía en general a acatar las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud, evitando acudir a lugares donde el riesgo de contagio puede ser mayor.

Agregó que las disposiciones que delimitan el aforo en las áreas turísticas de todo el Municipio se mantendrán los siguientes fines de semana, con el firme propósito de crear conciencia entre la población y evitar riesgos de seguir propagando la enfermedad que ha cambiado nuestra realidad desde el pasado mes de marzo.

De 20 mil 592 contagios por coronavirus, 9 mil 335 son de Hermosillo. En total, han fallecido mil 929 personas de las cuales 483 corresponden a Hermosillo.