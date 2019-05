Reportan a salvo a los militares sometidos por civiles en Michoacán; CNDH condena agresión

Morelia, 27 May (Notimex).- Los militares que fueron sometidos por civiles en el municipio de La Huacana fueron rescatados y se encuentran sanos y salvos, dieron a conocer este lunes autoridades estatales.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, explicó que la detención del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), en ese municipio, se dio luego de que los militares repelieron un ataque armado perpetrado por civiles cuando realizaban un operativo en la zona.

Comentó que en esos hechos del pasado domingo, dos civiles perdieron la vida y un menor resultó lesionado.

Mencionó que la principal demanda de los civiles es que no se les quiten las armas que portan, pero recordó que, durante su administración, no se permitirá que personas que no pertenezcan a algún cuerpo de seguridad formal estén armados.

En este caso anotó, los habitantes de La Huacana tenían armamento de muy alto poder incluyendo rifles Barret calibre 50.

En redes sociales circularon al menos dos videos sobre el sometimiento de un grupo de militares por parte de civiles. En éstos se muestra cómo los integrantes del Ejército fueron desarmados y arrinconados, mientras uno de ellos se comunicaba con su superior para informarle la situación.

En un primer video se ve que varios hombres someten a un militar, a quien incluso lo hacen caer para después renirlo con sus compañeros, quienes están rodeados por civiles; en un segundo video unos ocho militares se encuentran sentados y civiles les ordenan hablar con su superior para que les devuelvan armas.

El gobernador del estado no dio destalles de cómo se dio el rescate de los militares y si las armas que exigían los civiles les fueron devueltas, pero dejó en claro que ni las estrategia de cerrar caminos o "echar por delante mujeres y niños" frenarán el combate contra el desarme de civiles.

Derechos Humanos rechaza agresión

México, 27 May (Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su total rechazo a las agresiones y retenciones contra personal militar en La Huacana, Michoacán, y llamó a las autoridades a investigar las conductas ilícitas en esos hechos para determinar lo que en derecho proceda.

El organismo nacional subrayó que bajo ningún supuesto debe hacerse uso de la fuerza y la violencia para solicitar o exigir planteamiento alguno a las autoridades.

Por lo anterior, además de llamar a las autoridades a investigar los hechos, las instó a que se preserve la seguridad e integridad del personal militar y se prevengan hechos de difícil o imposible reparación.

Aclaró que para la CNDH es preciso que las autoridades tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de esos casos y evitar pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas.

Por ello manifestó la importancia de implementar medidas eficaces y pertinentes que reviertan la situación de violencia e inseguridad que se enfrenta en diversas regiones del país, en un marco de fomento a la legalidad, respeto y cumplimiento de la ley y de los derechos fundamentales.