Reportan al diputado Jorge Luis Preciado contagiado de Covid-19

Tras presentarse este martes en San Lázaro, donde participó en el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el legislador del PAN, Jorge Luis Preciado, informó que salió positivo en la prueba de detección de Covid-19, por lo que se aislará.

Preciado acudió ayer a la sesión y se realizó la prueba de detección en uno de los módulos que dispuso la Cámara de Diputados. Esta tarde de miércoles en sus redes sociales confirmó que ayer martes acudió a San Lázaro contagiado y sin saberlo.

"El día de hoy me entregaron el resultado que me hice ayer en la Cámara de Diputados y di positivo en Covid, por lo tanto pues me voy a tener que encerrar 15 días pero nuestros equipos va a seguir trabajando, entregando alimentos en las colonias, sanitizando y bueno una vez que esto pase yo me reincorporaré".

Explicó que no cree haber contagiado a nadie fuera de su familia, pues "el Covid tarda 4 días en hacerse presente, por lo cual desde el sábado que no tuve contacto con nadie en las colonias, pues nadie se puede haber infectado en virtud de que apenas el resultado el reciente . Entonces, sábado, domingo, lunes y martes y miércoles no estuve más que con mi familia y ellos se hará el examen respectivo.

"El resto de nuestros amigos puede estar tranquilo" porque se han aplicado medidas de seguridad, dijo al reportar que aunque ha realizado entregas de víveres, en días previos ha estado cerca sólo de su familia.

Preciado vive en Manzanillo, Colima y se convirtió en el noveno diputado federal que ha resultado contagiado.

Antes estuvieron enfermos y ya restablecidos Jorge Alcíbiades García Lara, de Baja California y del partido Movimiento Ciudadano, la diputada migrante María Libier González, también de MC, además de la legisladora del PES María Rosete.

Luego le siguió el diputado de Morena José Luis Elorza, de Chiapas y la también morenista Carmen Medel Palma, de Veracruz.

Del PAN son ya 4 contagiados: Patricia Patrón Laviada, Josefina Salazar, de San Luis Potosí, y también Dávila Fernández, de Tlaxcala, a las que se suma Preciado.