Reportan cero daños humanos por "Erick"; se degrada a categoría 1

Ante el impacto del huracán "Erick" en la zona de Oaxaca y Guerrero, la coordinadora nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que, en este momento, no hay daños humanos.

Dijo que momento el aeropuerto de Puerto Escondido tiene el cierre de operaciones aéreas hasta que se normalicen las citadas condiciones climatológicas.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en videollamada, Laura Velázquez detalló que en Oaxaca hay 14 municipios con efectos por lluvias y vientos; una vivienda con ingreso de agua; Hospital del IMSS de Huatulco con ingreso de agua y un hospital evacuado: Hospital de Río Grande.

También, dos bardas colapsadas; un crecimiento de río en Ciudad Ixtepec; nueve derrumbes carreteros; un vehículo varado; árboles y postes caídos; aumento del nivel del mar, el cual comienza a salir a calles; encharcamientos e inundaciones viales; afectación a establecimientos ubicados sobre la playa; arrastre de embarcaciones menores y cortes al suministro eléctrico, y una persona lesionada por caída de barda.

En Guerrero en efectos preliminares hay dos municipios con afectaciones; un desbordamiento: arroyo del Mesón en Petatlán; un vehículo varado por creciente de arroyo; viviendas con ingreso de agua (en atención y cuantificación en Petatlán) así como encharcamientos viales.

"Erick" se degrada a huracán categoría 1

"Erick" se degradó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson y su centro de localizó en tierra aproximadamente a 50 kilómetros al nor-noroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su reporte de las 09:15 horas, la Comisión señaló que el fenómeno mantiene su desplazamiento hacia el noroeste a 19 km/h.

Mencionó que durante las próximas horas el ciclón tropical ocasionará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca, intensas en Chiapas, sur de Veracruz y sur de Puebla, vientos sostenidos de 100 a 120 con rachas de 140 a 160 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa de Oaxaca y el oriente y sur de Guerrero, así como oleaje de 1.5 a 2.5 m de altura en Chiapas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, modificó la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Acapulco, Guerrero, hasta Puerto Escondido, Oaxaca, y mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Acapulco, Guerrero, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Se alertó que debido a que las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamiento e inundaciones en zonas bajas en los estados mencionados, se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

"Erick" daña y destruye embarcaciones en Oaxaca

El impacto del huracán Erick en la bahía principal de Puerto Escondido, Oaxaca, causó afectaciones principalmente en embarcaciones dedicadas a la pesca y a la prestación de servicios turísticos; las afectaciones fueron menores en restaurantes, hoteles y negocios que se encuentran frente a la playa. No se reportan por el momento pérdida de vidas humanas ni daños en viviendas, y elementos de la Secretaría de Marina limpian la playa de la basura, principalmente, envases de plásticos y unicel, que devolvió el mar.

El muelle de la playa principal y la bodega de los pescadores fueron completamente destruidos, y tuvieron que desalojar las oficinas de la Unión y Progreso, una organización que aglutina a prestadores de servicios turísticos, ante la posibilidad de que estructuralmente haya quedado débil tras el impacto del huracán.

La súper carretera Oaxaca-Puerto Escondido se encuentra cerrada a causa de los deslaves, y se registran cierres de caminos en diferentes zonas de las regiones Costa y Sierra Sur. Y continúan suspendidos los vuelos en los aeropuertos de Puerto Escondido y Huatulco.

La fuerza de las olas y la marea que invadió por completo el área de playa de la bahía principal de Puerto Escondido durante la noche de ayer y madrugada de hoy, dejaron bajo la arena algunas lanchas con todo y motor, y otras quedaron con daños estructurales, las cuales son usadas para la pesca y para el servicio turístico de paseos en lancha. El mar, además, se llevó seis embarcaciones de la Cooperativa de Pescadores Coyuqueros.

Por la noche y madrugada, los pescadores trataron de salvar algunas de las embarcaciones; pero únicamente lograron rescatar tres de las que se encontraban amarradas a un costado del muelle de la playa principal y de las oficinas de la Capitanía de Puerto y de las instalaciones de la Secretaría de Marina.

"Veamos cómo nos fue ayer, no hay palabras para decir. Culpa, la tenemos, porque debimos haber sacado nuestras embarcaciones de aquí; pero nunca, en toda la vida, en los 61 años que tengo, había visto estas olas de ocho y nueve metros levantarse. Pero bueno, Dios es tan milagroso y nos tiene reservado algo más fuerte, estas son primeras llamadas para poner atención. Estamos autodestruyendo el ecosistema", expresó Everardo Loyola Ramírez, cuya lancha que utiliza para el servicio turístico de paseos en mar, quedó con quebraduras y semienterrada en la arena. "Yo me dedico al turismo, paseos en lancha, los demás son pescadores. Pero bueno, es la naturaleza. Mi casa, bendito sea Dios, todo en pie", apuntó.

Él es parte de la Cooperativa Rincón del Pacífico que agremia a un total de seis socios, de quienes dependen económicamente sus familias. Detalló que algunas de las lanchas se rompieron, sufrieron roturas y quedaron enterradas, al igual que sus motores.

"Ahora sí, desgraciadamente nuestro expresidente quitó el Fonden para los siniestros y casos como estos; pero bueno, él vino a quitarlo e hizo otras cosas, pero mira, desgraciadamente necesitamos apoyo, pero el apoyo nos lo vamos a dar mutuo".

El socio de la Cooperativa de Pescadores Coyuqueros, Juan Abel Soriano Silva, solicitó apoyo a los gobiernos federal, estatal y municipal, ante los daños que sufrieron sus embarcaciones. "Nos pegó aquí en Puerto Escondido y el sector pesquero también fue afectado por este fenómeno. Le pedimos al gobierno federal, estatal y municipal, que volteen sus ojos al sector pesquero de San Pedro Mixtepec porque también somos vulnerables. Perdimos algunas embarcaciones, anoche venimos a rescatar algunas", manifestó.

En Puerto Escondido, destino turístico del municipio de San Pedro Mixtepec ubicado en la Costa de Oaxaca, hay alrededor de 500 pescadores, que se encuentran organizados en cooperativas, así como prestadores de servicios.

Gaspar Isaí, miembro de la Unión y Progreso, detalló que las olas destruyeron el muelle y junto con él la bodega de los pescadores en la que guardaban sus instrumentos, botes de gasolina, anzuelos, cuerdas, baterías, trasmallos, y su demás equipo, y precisó que el mar se llevó seis embarcaciones de la Cooperativa de Pescadores Coyuqueros.

"En las partes altas, yo vivo a como a 15 minutos, estuvo menos fuerte el aire y un poco menos la lluvia; pero donde sí golpeó más fuerte fue en la zona de la Costa, en la orilla de la Costa", dijo.

Cerca de las 9:00 horas de hoy, arribaron los elementos de la Secretaría de Marina para ayudar a los pescadores sacar las embarcaciones que quedaron enterradas bajo la arena, y para retirar la basura que devolvió el mar y los escombros que bajó hacia la playa de las partes altas de Puerto Escondido.