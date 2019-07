Reportan cuarto sismo en CDMX, activan protocolos de revisión

A las 10:08 horas se registró el tercer sismo ocurrido este viernes en la alcaldía Álvaro Obregón, de magnitud 2.3, y aunque no se reportan daños ni riesgos, el gobierno de la Ciudad de México activó los protocolos de revisión.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que a esa hora se tuvo registro del movimiento telúrico ubicado a dos kilómetros al oeste de la demarcación capitalina, a una latitud de 19.40, una longitud de -99.22 y una profundidad de dos kilómetros.

La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en su cuenta @Claudiashein de Twitter que las secretarías de Protección Ciudadana y de Gestión Integral activaron los protocolos de revisión, aunque aclaró que "no hay ningún daño, no hay de qué alarmarse y no hay riesgo".

Con este movimiento de tierra, suman tres sismos de baja magnitud en Álvaro Obregón y uno en Miguel Hidalgo.

El primero, de magnitud 2.1, ocurrió a las 04:47 horas en Miguel Hidalgo; mientras que en Álvaro Obregón se registraron a las 07:38 y 07:51 horas de 2.5 y 2.0, respectivamente.