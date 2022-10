Reportan de regular a mala la calidad del aire en CDMX

A-AA+

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que hoy se alcanzó una concentración 157 ppb de ozono, pero que debido al viento se dispersaron rápidamente los contaminantes.

En una tarjeta informativa, la CAMe detalló que este domingo se alcanzó una concentración horaria de ozono de 157 ppb a las 17:00 horas, en la estación Iztacalco, pero unos minutos después, y debido a la acción del viento y al incremento de la nubosidad, la concentración cayó rápidamente, hasta 138 ppb y continuó reduciéndose.

Cabe mencionar que a los 150 ppb se decreta contingencia ambiental en toda la Zona Metropolitana del Valle de México por lo que se prohíbe la circulación de automóviles y acciones para reducir las actividades de empresas.

La CAMe indicó que para el día de mañana, el pronóstico meteorológico y los modelos de calidad del aire indican que se esperan concentraciones más favorables a las de hoy respecto a la formación y dispersión de ozono.