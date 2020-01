Reportan desabasto de medicamentos en Hospital Civil de Oaxaca

El abasto de medicamentos e insumos para el Hospital Civil "Dr. Aurelio Valdivieso" apenas llega a un 30%, así informó Alberto Vásquez San Germán, dirigente sindical de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Al respecto, comentó que este desabasto coloca en una situación crítica al principal hospital del estado de Oaxaca. "Nuevamente hay un desabasto de medicamentos. Tenemos el 30% de los medicamentos e insumos que necesitamos", aseguró.

Vásquez San Germán restó responsabilidad al Gobierno Federal de la falta de medicinas e insumos. Según declaró, atender esta situación corresponde a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a cargo de Donato Casas Escamilla.

"Estamos pasando por una situación alarmante en el que el estado tiene que asumir parte de la responsabilidad que le corresponde, es decir, la aportación solidaria que le corresponde. Los Servicios de Salud de Oaxaca son lo que en algún momento dado deberían tener la responsabilidad", sostuvo.

El pasado viernes 10 de enero de 2019 el titular de los SSO, Casas Escamilla, informó que el suministro de medicamentos se realizará hasta la próxima semana por parte del gobierno federal, a través del recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Pero el hospital civil no es el único que enfrenta desabasto de medicamentos. El Hospital de la Niñez Oaxaqueña, a través de un grupo de doctoras y familiares de niños con enfermedades oncológicas, denunciaron la falta de medicamentos para continuar con el tratamiento a los menores.

Sobre ello, Casas Escamilla aseguró que las autoridades federales se comprometieron a abastecer de medicamentos la próxima semana al Hospital de la Niñez Oaxaqueña "Doctor Guillermo Zárate Mijangos".

Aseguró que "debido a la transición administrativa a nivel federal, se presentó desabasto de dos claves de medicinas (vincristina y daunorrubicina) para el tratamiento contra el cáncer".

Vásquez San Germán también advirtió que el sindicato no permitirá que se despida a ningún trabajador de contrato como en principio pretendía hacerlo con 305 trabajadores el titular de los SSO, Casas Escamilla.

"No se puede permitir que algún trabajador, sin justificación alguna, se quede sin estabilidad laboral", sentenció el líder sindical.