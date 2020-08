Reportan desabasto de vacunas en Morelos

El secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas admitió que hay desabasto de vacunas en la entidad como la de rotavirus y BCG contra la tuberculosis, que se aplica a los recién nacidos, porque dijo es responsabilidad de la federación proveer a los estados.

En conferencia de prensa señaló que el desabasto de vacunas es un tema aunado con programas federales porque los estados realizan una compra consolidada, y por meses han realizado las gestiones ante la Secretaría de Salud del gobierno federal pero no han enviado nada. Al respecto el subdirector de Salud Pública de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), César Miguel Eroza Osorio, dijo que este miércoles se acabaron las últimas dosis de rotavirus y la vacuna BCG contra la tuberculosis meníngea que se aplica a recién nacidos, pero están haciendo las gestiones para registrar aquellos que son de cobertura pendiente y en cuanto se tengan las vacunas aplicarlas a los niños.

En este sentido la representante del ISSSTE, Itzel Verónica Lozano indicó que cada mes reciben dotación de estos biológicos y a la fecha no hay desabasto pues su cobertura es de 12 mil 750 menores de los cuales se han vacunado 2 mil 852. Dijo que de enero a junio se han aplicado 51 mil 589 dosis. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el momento no hay desabasto de vacunas, pero sí lo hubo hace un mes.