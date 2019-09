Reportan desaparición de acta de defunción de Emiliano Zapata

El bisnieto del general Emiliano Zapata, Edgar Rafael Castro Zapata, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción del Estado, la desaparición del libro del Registro Civil que contiene el acta de defunción del Caudillo del Sur.

En la denuncia de hechos presentada esta tarde, expone que en julio pasado acudió al Registro Civil de Cuautla para indagar sobre el acta de defunción y apoyar sus investigaciones históricas, pero fue informado que el libro del Registro Civil que contiene este documento histórico se perdió en el palacio municipal de Cuautla.

El extravío, dijeron al bisnieto del general revolucionario, habría ocurrido después del sismo de septiembre de 2017 porque el documento estaba expuesto en el palacio municipal de Cuautla y durante el temblor su estructura presentó desprendimiento de marquesinas y aplanados, así como fracturas en algunas paredes.

Por ese daño estructural, la Oficina del Registro Civil se cambió a la calle Balas 110, del centro de Cuautla, pero nunca supieron si entre los documentos de archivo se encontraba el libro de actas.

En reacción a la ausencia del documento histórico, el bisnieto del general Emiliano Zapata e integrantes del Foro Morelense de Abogados emprendieron la acción legal para evitar que el acta fechada el 11 de abril de 1919, un día después de que Zapata fue asesinado en la Ex Hacienda de Chinameca, su nombre y la causa de su muerte llegue a manos de coleccionistas privados; su sospecha es que el acta fue sustraída para su venta.

Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, oriente del estado, y es considerado como uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana, y por eso sus descendientes exigen la aparición del documento pues su valor es histórico.

Su bisnieto pidió a las autoridades investigar a las personas que pudieron sustraer este documento, si fue motivo de un apoderamiento sin consentimiento, si fue dañada, alterada o sustraída, incluso si fue sacada del país.

"Hemos estado preocupados por los documentos del General, que son propiedad pública y al no tener conocimiento de dónde podrían estar se hace la denuncia porque el Ayuntamiento no dice nada", expresó Edgar Zapata.

Después de la denuncia, dijo, buscarán proteger el patrimonio documental histórico de los morelenses porque se dice que la vestimenta de Emiliano Zapata también se perdió en 1980 sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su paradero.

Por su lado, el titular del Registro Civil municipal, Emilio Celestino Mora, confirmó la desaparición del libro en general pero subrayó que las actas de defunción correspondientes al año de 1919 estaban bajo resguardo de la Secretaría Municipal. El acta donde se asienta el fallecimiento del general corresponde al Libro 01, Foja 57, Acta 130 del año 1919, informó.

En enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar".