Reportan desaparición de otra estudiante

Por El Universal

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Reportan desaparición de otra estudiante

CUERNAVACA, Mor.- La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas mantiene activa la búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), desaparecida el pasado lunes en el municipio de Xochitepec, Pueblo Mágico, al sur de Cuernavaca, Morelos.

La alumna tiene 17 años, es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, es de tez morena clara, de ojos chicos café oscuro; cabello negro, lacio y largo a la altura de la cintura.

Al momento de su desaparición vestía blusa morada de manga larga, blusa escolar de manga corta, verde militar, con el escudo del CETIS en color vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco.

La desaparición de Miranda ocurre en medio de una escalada de extravíos de tres estudiantes ocurridos en los últimos 20 días. Es el caso de las alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Kimberly y Karol, encontradas sin vida; y de Alondra María, quien decidió ausentarse de forma voluntaria.

Los feminicidios de mujeres siguen su curso en el estado de Morelos y en las últimas 24 horas se reportan la muerte de dos mujeres en los municipios de Cuautla y Zacatepec. 

