Reportan desaparición de periodista chiapaneca

La comunicadora Mariana Guadalupe Salinas Gómez fue reportada como desaparecida por su familia el pasado 4 de febrero. Salió de su vivienda, en Tuxtla Gutiérrez, sin dar aviso a sus familiares y a la fecha no se tienen indicios de su paradero. Esta diagnosticada con trastornos emocionales, motivo por el que llevaba dos años alejada de su labor como periodista.

Autoridades del gobierno del estado activaron el Protocolo Alba, un mecanismo de coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno orientado a la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas.

El pasado martes por la mañana, Mariana Guadalupe, salió de su domicilio en el fraccionamiento Monte Azul, en la capital de Chiapas. Salió sin su teléfono celular y sin dar aviso de a dónde se dirigía.

Las autoridades descartaron que el caso pudiera estar relacionado con actividades periodísticas, porque hace más de dos años la joven dejó de trabajar en medios de comunicación locales.

De acuerdo con la denuncia de desaparición presentada ante la autoridad ministerial, la joven salió de casa sin llevar sus medicamentos prescritos para un padecimiento emocional.

La Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas pidió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas que no desista en el esfuerzo institucional de búsqueda y localización de Mariana Guadalupe.

Extendieron un mensaje a la comunidad para que compartan la información de búsqueda y proporcionen a las autoridades información que ayuden a localizarla.

En redes sociales, ex compañeros de trabajo y amigos de Salinas Gómez lamentaron su desaparición al considerarla miembro del gremio de comunicadores. "Mariana Guadalupe trabajó en los años recientes como reportera y colaboradora en diferentes medios de comunicación locales. La reconocemos como nuestra compañera".

Por ello, pidieron a la Fiscalía Estatal que intensifique los esfuerzos para encontrarla con vida.

Su desaparición, expresaron, "nos preocupa dado el escenario de violencia que prevalece en el país, sobre todo contra las mujeres; y también despierta la solidaridad no sólo o de quienes han tenido la oportunidad de convivir con ella".