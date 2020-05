Reportan dos hospitales Covid-19 a su máxima capacidad en Chiapas

Las clínicas especializadas para atender a enfermos de Covid-19, en Tapachula y Comitán, ya no cuentan con más camas o espacios para atender a contagiados por el coronavirus, han informado los propios trabajadores de la salud.

Primero, en un video que difundió en redes sociales, una enfermera de la clínica para enfermos de Tapachula, que se instaló en el ISSSTECH, hace un recorrido por el hospital para decir "que todo está al cien" de ocupación y con nueve pacientes intubados.

En el área de terapia intensiva, agrega, se encuentra "al cien por ciento", pero en medio de esta crisis, los médicos y enfermeras trabajan para "dar todo", incluso los trabajadores de limpieza.

Pero desde el miércoles 20, en la clínica para enfermos de Covid-19 de Tapachula, los trabajadores denunciaron que "había superado su capacidad" y por lo tanto no había espacio para recibir a más enfermos.

El Hospital para 20 camas, contaba el fin de semana con diez enfermos en "estado grave" y nueve de ellos permanecen intubados, de acuerdo al video que envío la enfermera. Solo este domingo, en Tapachula, se registraron 25 nuevos enfermos, que convierten a ese municipio en el segundo en Chiapas con mayor casos de Covid-19.

En total, este domingo se registraron 116 casos, con un acumulado de mil 164 enfermos, en 71 de los 124 municipios de Chiapas, con un total de 91 fallecidos, cinco en ellos en las últimas horas.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, en Tapachula ha habido 191 contagiados por el coronavirus, pero en todos los hospitales de la Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solo hay 27 respiradores artificiales, diez de estos en la clínica Covid-19.

El pasado 17 de mayo, el IMSS, ordenó el traslado de 25 ventiladores que se encontraban en la clínica número 1 del IMSS, a Ciudad de México, por instrucciones del director de esa dependencia, Zoé Robledo.

En Comitán, la clínica para enfermos de Covid-19, se encuentra a su máxima capacidad y algunos enfermos que llegaron hasta la noche del sábado y madrugada del domingo, tuvieron que ser atendidos en pasillos y patios del nosocomio que opera las instalaciones del ISSSTE.

La noche de este sábado, una joven que sufría problemas para respirar tuvo que permanecer tirada en la banqueta de la clínica, debido a que no había espacio para ser atendido. Y en medio de la crisis, el director de la clínica, David Salazar Bamaca, fue destituido del cargo.

El exfuncionario dijo a los medios de comunicación, que el motivo de su salida fue por haber solicitado el suministro de material como "bombas de infusión, equipos para bomba, monitores, catéter central para poder otorgar tención oportuna y poder disminuir los tiempos de atención, ya que los médicos y enfermos están desmayándose, deshidratando y convulsionando por exceso de trabajo, la falta de equipos y la mala calidad de los equipos de protección".

La petición, agregó, era para poder mejorar una "atención adecuada" a los pacientes que llegan a la clínica.

Y dijo que aunque la Secretaría de Salud solo ha reportado "una sola muerte", en la clínica Covid-19 de Comitán "llevamos diez" fallecidos por contagios de coronavirus.

Por la mañana del domingo, un grupo de maestros se manifestó en la clínica para demandar atención en el lugar.