Reportan fallas en expedición y renovación de pasaportes

El servicio de expedición y renovación de pasaportes fue suspendido este miércoles debido a una falla en el sistema, reportaron usuarios y funcionarios de atención en los centros y oficinas de atención.

En la Oficina de Expedición de Pasaportes que se ubica en Tlatelolco, funcionarios de atención informaron que debido a una "caída del sistema a nivel nacional" no habría expedición ni renovación del documento.

La opción que se ofreció a los usuarios fue reagendar la cita para los próximos jueves, viernes, sábado o domingo, pero que no existía la garantía de que se solucionara el problema en el sistema.

Algunos usuarios reclamaron debido a que ya llevaban dos o más reasignaciones de cita, o bien habían tenido que perder el día en sus trabajos.

Jessica, quien resultó afectada, comentó que ella agendó su cita con una semana de anticipación, tuvo que pedir permiso en su centro laboral pero por las fallas no pudo obtener el documento.

Pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar sobre estas fallas en redes sociales o en los medios de comunicación.

Asimismo, Griselda "N" refirió que el anuncio de los funcionarios de que no se brindaría el servicio este miércoles generó conflictos entre otros usuarios que insistían en ser atendidos debido a la urgencia de contar con el documento para salir de país.

Por su lado, Judith y Guiet criticaron que no fueron avisadas de que se suspendía el servicio y que tampoco hay garantías de que el día que regresen puedan recibir sus pasaportes.

Incluso, en redes sociales, algunos usuarios se quejaron de la lentitud en la expedición del documento en algunas otras delegaciones.