Reportan fallas en registro de Becas del Bienestar Benito Juárez

La beca del Bienestar Benito Juárez 2022-2023 va dirigida a todos los estudiantes que tengan una edad promedio entre el rango de 3 a 29 años y que estén debidamente escritos en cualquiera de los niveles de educación bajo una institución pública.

De igual manera, se les dará prioridad a todos los estudiantes que presenten problemas económicos o falta de recursos para continuar con sus estudios.

Las becas Benito Juárez 2022 – 2023 establecen un apoyo económico de $1600 cada dos meses lo cual haría una suma total de $3200 depositados por bimestres pertinentes al ciclo escolar.

Esperan respuesta ante fallas en becas del Bienestar

Sin embargo, desde hace un mes la página Oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior informó que suspenderá de manera definitiva de la generación de citas ante la saturación del Sistema.

Sin embargo, quienes buscan ser beneficiarios han reportado que no pueden acceder al registro. Algunos señalan que desde hace un mes tratan de realizar el registro.

"Buenas tardes mi hija ya lleva 1 mes que llevó papeles y no le han depositado nada y al registrarse en la app dice que su CURP no está en el padrón de becas y si lo hace en la computadora aparece lo de la imagen. Espero den respuesta clara de que hacer", señala la madre de una joven que busca registrarse para ser benficiaria.

El 15 de diciembre es el último día para realizar el registro.