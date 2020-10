Reportan grave a alcalde de Nuevo León por Covid-19

Pedro Casas Quiñones, alcalde independiente de Ciénega de Flores, Nuevo León, que se hizo famoso por regalar billetes, organizar fiestas y rifar yeguas durante su campaña por la alcaldía, fue intubado el viernes, al agravarse el padecimiento de coronavirus que contrajo desde hace varios días, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El 19 de octubre, con dificultades para hablar y respirar al sufrir accesos de tos, Pedro Casas compartió en sus redes sociales un video donde anunció que dio positivo a Covid-19; pidió a las iglesias de todos los credos orar por él y por todos los enfermos del virus SARS-CoV-2, y ofreció luchar para salir adelante. "No se mortifiquen, yo no voy a rendirme, no me verán en un pozo", señaló Casas.

Manuel de la O comentó que, con el edil de Ciénega de Flores, ya son tres alcaldes del estado que han contraído el virus, siendo el primero Luis Felipe García Botello, de Bustamante, que ya superó la enfermedad después de estar intubado el pasado mes de julio.

Otro edil que sufrió Covid-19 es el independiente de Mier y Noriega, Santana Martínez Peña, quien permaneció internado en el Hospital Metropolitano el pasado mes de septiembre, y se le administró plasma con lo que pudo recuperar su salud.

Por otro lado, el secretario Manuel de la O comentó que la noche del viernes se realizaron operativos con la participación de personal de salud y las policías municipales, además de la policía estatal de Fuerza Civil, para vigilar que no se realicen fiestas con presencia masivas de personas, tanto en salones como en casas particulares.

Afirmó que todos los ediles se están "poniendo las pilas", ya que además de realizar dichos operativos de vigilancia por medio de sus patrullas, hacen recorridos de "perifoneo" para pedir a la población que siga las medidas sanitarias como usar el cubrebocas, y cuidar que no acudan a lugares públicos, como los mercados rodantes, adultos mayores de 65 años ni menores de 12.

Este sábado la Secretaría de Salud reportó que hubo 36 nuevas defunciones por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo cual Nuevo León llegó a tres mil 348 decesos, al tiempo que se registraron 595 contagios, para un total de 77 mil 807 casos.

Asimismo, dijo Manuel de la O, este día hay mil 262 personas hospitalizados, la cifra más elevada de las dos últimas semanas, pues por ejemplo el pasado 11 de octubre había 970 pacientes en algún hospital, es decir 292 pacientes internados menos.

En lo que se refiere a personas hospitalizadas que están conectados a un respirador, a este sábado hay 284 pacientes, cifra que también ha ido en aumento, ya que el pasado 15 de octubre había 248 pacientes graves con ventilador, 36 enfermos críticos menos que ahora, situación que resulta preocupante ya que muere alrededor del 70% de las personas que tienen que ser intubadas, comentó Manuel de la O Cavazos.