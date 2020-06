Reportan hospitales saturados en Michoacán por contagios de Covid-19

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que en el estado ya hay hospitales saturados por el incremento de los contagios de Covid-19, que se han disparado en las últimas tres semanas.

En su mensaje público, advirtió que la epidemia en la entidad sigue en crecimiento en la entidad y que no hay cifras que permitan pensar que ha pasado lo más crítico.

Aureoles Conejo expuso que el aumento de contagios se ha disparado de forma muy acelerada, desde el inicio de la nueva convivencia, hace tres semanas.

Detalló, que en la primera semana de junio, se contagiaron 617 personas; en la segunda 963; y en la tercera que acaba de pasar, mil 76 personas. Es decir, de la primera a la tercera semana, prácticamente se duplicaron los contagios.

Enfatizó que lo mismo fue con las muertes; mientras que en la primera semana de junio moría una persona cada tres horas; en la tercera murió una cada dos horas.

"Hoy, ya sumamos en el estado 4 mil 650 contagios y lamentablemente 368 muertes", señaló el mandatario michoacano.

Silvano Aureoles mencionó que ello significa que en Michoacán, desafortunadamente, una de cada 10 personas confirmadas como contagiadas, se muere.

Recordó que en la primera semana de junio, 83 municipios presentaban contagios; durante la segunda semana ya fueron 96; y esta tercera ya son 101 municipios.

Informó que de ese total, ocho municipios de los más poblados, tienen bandera roja y amarilla; es decir, que están en máximo y alto riesgo.

Debido a ese comportamiento acelerado de la cadena de contagio, adelantó que dependerá de una evaluación de cifras, si a partir del 1 de julio seguirá la reapertura gradual de actividades o si todavía no es tiempo de hacerlo.

Enfatizó que al final del día, cada autoridad municipal, estatal y la federación, tendrán que rendir cuentas de la actuación ante esta emergencia sanitaria.

Sin embargo, reiteró que la ciudadanía también debe asumir su responsabilidad y no bajar la guardia para frenar la cadena de contagio.

"Les pido que en esta semana seamos más cuidadosos que nunca con las medidas sanitarias; romper la cadena de contagios es algo que nos beneficia a todos en el estado, porque nos permitirá cuidar nuestra salud y salvar vidas", reiteró Aureoles.

"Los invito a que piensen que hay hospitales saturados y otros por saturarse, a que dejen de pensar que a ustedes no les pasará", agregó.