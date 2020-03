Reportan largas filas para vuelos internacionales en el AICM

Francisco salió de Argentina hacia unas vacaciones de ensueño, primero una semana en la Riviera Maya, y luego a Miami, pero el aumento de casos de Covid-19 le arruinó sus planes: ahora espera conseguir un vuelo para su país y evitar quedarse varado en Estados Unidos.

"Trataremos de conseguir boletos para regresar a Argentina, preferimos quedarnos en México que en Miami, en Estados Unidos hay mucha paranoia y no queremos quedarnos varados ahí", dice mientras su amigo José habla con una empleada de una aerolínea.

Para Francisco y José es preferible quedarse en México y seguir las medidas preventivas, ambos consideran que será más fácil disfrutar un poco de la ciudad que de las playas de Miami. "Halla hay muchas restricciones, acá no tantas, no es que vayamos a salir y poner en riesgo a los demás, pero será más fácil cuando menos caminar por la capital, y claro, seguir las medidas preventivas, lavarnos las manos, usar gel antibacterial, evitar lugares concurridos, en esta enfermedad todos podemos poner un granito de arena".

En la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las filas para comprar vuelos internacionales o corroborar que no se hayan cancelado, son largas. Carlos Marín acompaña a su hermana Claudia para verificar que su vuelo a Miami sigue en pie, ambos usan cubrebocas. "Los dos tenemos nuestros tickets de vuelo, yo voy al aeropuerto JFK en Nueva York y mi hermana va para Miami, ella lleva dos meses en la CDMX y yo cinco días, pero ya me quiero ir a casa, acá no sé que están esperando para declarar una emergencia, creo que las medidas son muy pocas", dijo el joven de 27 años.

Agregó que al llegar a Estados Unidos, tanto él como su hermana se pondrán en cuarentena y de esa manera tratarán de evitar algún contagio en caso de tener Covid-19. "Los dos estamos bien de salud, pero nuestros papás son de edad avanzada y mi novia tiene su sistema inmune comprometido, no queremos que le pase nada a nuestros seres queridos y de manera responsable nos pondremos en cuarentena", expresó.