Reportan muerte de migrante en albergue de Ciudad Juárez

La noche de este lunes se confirmó la muerte de un migrante, quien era originario de Guerrero, al interior del Centro Integrador Leona Vicario, el cual es administrado por el Gobierno Federal en Ciudad Juárez.

De manera extraoficial sólo se ha manejado que el migrante murió de causas naturales, sin embargo, se desconoce la enfermedad que padecía.

De acuerdo con lo que se comentó en el lugar por los mismos migrantes, el hombre tenía al menos dos días sintiéndose mal y hoy ya no se levantó, por lo cual al revisarlo los médicos del albergue confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Hasta el lugar llegaron agentes de diversas corporaciones policiacas quienes iniciaron las investigaciones correspondientes en el albergue.

El Centro Integrador Leona Vicario se localiza en eje vial Juan Gabriel y calle Juan Burga en una antigua nave industrial que estaba en desuso y es administrado por personal Federal desde el 2019.

---Se quejan migrantes por malos tratos

A raíz de este hecho, los migrantes de diversas nacionalidades que actualmente habitan en el Centro Integrador fueron desalojados del lugar y trasladados al estacionamiento.

Ahí manifestaron, que no se les permite la salida del lugar, además de que no se les da información sobre su situación migratoria y se atenta contra sus derechos humanos.

Algunas de las personas que se quejaron de esta situación son originarios de Nicaragua, Ecuador, entre otras nacionalidades.

A su vez, aseguraron que el hombre fallecido tenía aproximadamente entre 40 y 50 años y presentaba problemas de salud relacionados con la presión.

También se informó que su familia vía remota está buscando contactarse con las autoridades en Ciudad Juárez para reclamar sus restos y saber que fue lo qué pasó en el albergue juarense.