Reportan nueva agresión a un enfermero en Yucatán

Otro enfermero yucateco fue agredido en el centro de la ciudad cuando una señora se aproximó a él en su vehículo y le arrojó refresco, y de remate le gritó que contaminaría a todos con el Covid-19.

Además, la señora que, de acuerdo a la versión del enfermero, parecía una gente acomodada, profirió varios insultos en su contra.

Fue la tercera agresión denunciada públicamente en Mérida, contra enfermeros durante la pandemia del Covid-19.

Los otros dos casos fueron a dos enfermeras a las que les arrojaron café y a la otra, le negaron el servicio en una pizzería.

"Que inhumano y qué vergüenza, qué triste que los mexicanos piensen así ahora en estos momentos sobre el personal de salud", escribió.

Recordó que a sus compañeros de trabajo ya les había pasado y pensaba que no le tocaría vivir algo así.

"Yo no estoy en Hospital de la UMAE, en el Regional. En el H. Benito Juárez, ahí están mis compañeros y mi familia quienes día a día nos rompemos la madre y exponiéndonos", escribió en tono evidentemente molesto.

Al parecer, el joven enfermero labora en una clínica en algún municipio del interior del estado ya que dijo que su "unidad de trabajo, tal vez no sea un lugar donde se vean casos de Covid-19 confirmados; es un municipio donde la gente de pueblo es más educada respecto a este tema", sentenció.