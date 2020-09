Reportan primeros casos de pacientes con Covid y dengue en Morelos

El estado de Morelos registró los primeros casos de co-infección entre Covid-19 y dengue en dos pacientes masculinos de 52 y 57 años originarios de Cuernavaca y Tetecala, confirmó el encargado del departamento de epidemiología de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), Eduardo Sesma Medrano.

En conferencia de prensa informó que el primer caso se registró en un hombre de 52 años residente de Cuernavaca y quien tenía como comorbilidad hipertensión. Este caso fue diagnosticado en el centro de salud de Tlaltenango y el paciente actualmente está fuera de riesgo.

El segundo caso es un médico de 57 años con domicilio en Tetecala y fue diagnosticado en el hospital Centenario de la Revolución del ISSSTE, tuvo un manejo ambulatorio y presentó comorbilidad de hipertensión; su condición de salud en favorable y en recuperación.

Sesma Medrano informó que además se documentaron nueve pacientes que fueron diagnosticados para Covid-19 con la técnica PCR pero salió negativo y en un segundo diagnostico diferencial para dengue el resultado fue positivo.

Agregó que estos pacientes experimentaron sintomatología respiratoria y molestias con respecto al dengue, es decir experimentaron síntomas de fiebre, malestar general, cefalea, dolor retro ocular, y de la parte de coronavirus presentaron dolor toráxico, dolor de espalda y dificultad respiratoria.

Con relación a los casos de dengue, informó Sesma, que a la semana epidemiológica 35 suman 8 mil 585 casos confirmados en el país de los cuales 2 mil 198 son con signos de alarma y 6 mil 387 corresponde a no grave.

En Morelos suman 245 casos confirmados de estos 112 son con signos de alarma y 133 no grave. La tasa de incidencia es de 12.7 casos por cada 100 mil habitantes y hasta la fecha no se han registrado defunciones.

El desarrollo de la curva epidémica va en crecimiento paulatino, pero no compromete a una situación de brote o epidemia.

Sobre el panorama epidemiológico del Covid-19 en la entidad se han registrado 5,500 casos confirmados, 785 sospechosos, 1053 defunciones, 163 confirmados activos y 5,820 casos acumulados negativos.

Dengue. La presencia del dengue en el país, al concluir la semana número 35, es de 8 mil 585 casos, de los cuales 2 mil 198 son graves y 6 mil 378 son no graves, aunque se destaca que la cifra es menor en 20% en comparación con el año pasado.

Las entidades con el 61% de los casos son Jalisco, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En el caso del estado de Morelos hay 245 casos de dengue y de ellos 112 son con signos de alarma y 133 no graves, y en términos comparativos con el año pasado hay una reducción del 41% porque en la misma fecha pero de 2019 sumaban 414 casos. Hasta ahora no hay registros de defunciones.

Por municipios Cuernavaca concentra la mayoría de los casos de dengue con el 16%, le sigue Jojutla con el 10%, Tlatizapan 10%, Jiutepec 7% y Cuautla 7%; entre todos suman el 50% de los casos del estado.

Las autoridades de Salud informaron que los brotes de dengue en Axochiapan y Tlaltizapan están controlados y en el caso de zika hay seis en todo el país correspondientes a los estados de Morelos, Quintana Roo y Tamaulipas. En Morelos son 4 pacientes distribuidos en Cuernavaca, Jiutepec y Xochitepec.

En casos de Chikungunya hay un caso en San Gabriel Las Palmas en el municipio de Amacuzac, reportado hace un mes.