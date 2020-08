Reportan que no se pueden sintonizar canales de TV para clases de la SEP

En este primer día del regreso a clases, padres de familia se quejaron en redes sociales ya que no pudieron sintonizar los canales de Aprende en Casa II.

Principalmente, personas que radican en Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México, Guanajuato mencionaron que no pudieron acceder a los contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pues no encontraron los canales con las clases para educación básica.

Este lunes 24 de agosto regresaron 30 millones de estudiantes a clases en el país a través de canales de televisión dedicados para ese fin.

De acuerdo con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para sintonizar las señales con las clases de la SEP es necesario reprogramar la televisión.

Para hacerlo hay que localizar la tecla "menú" en el control remoto, "pulsarla" ir a Ajustes o Configuración, ahí seleccionar búsqueda de canales o autoprogramación y esperar mientras el receptor encuentra los canales digitales disponibles.