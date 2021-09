Reportan sismos en San Marcos y Acapulco, Guerrero

La madrugada de este lunes se registraron dos sismos de magnitud 4.9 y 4.4 con epicentro en San Marcos y Acapulco en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional, el primero se registró a las 4:36 de este lunes, fue de 4.9 grados de magnitud y se localizó a 22 kilómetros al sureste de San Marcos.

El segundo ocurrió a las 5:30 y tuvo una magnitud de 4.4 grados, se localizó a 22 kilómetros al noreste de Acapulco.

De ambos sismos, no se activó la Alerta Sísmica ya que "la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos", informó Sasmex.

En redes sociales varios usuarios señalaron que recibieron una alerta de la aplicación SkyAlert del sismo de 4.9 grados de magnitud.

Ayer domingo se llevó a cabo el segundo Simulacro Nacional 2021 en conmemoración del 36 aniversario del sismo de 1985 y el cuarto del de 2017.

La hipótesis fue de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla y con una profundidad de 55 kilómetros.

Le jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum calificó el ejercicio como "un éxito".

De los 12 mil 826 postes, no sonaron 101 altavoces durante el simulacro, es decir, 99.3% funcionaron, la cifra más alta de funcionamiento correcto que se ha registrado, informó Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En el simulacro participaron 6 millones 800 mil personas y 10 mil 708 inmuebles registrados en la plataforma Preparados.gob.mx.