Reportan tercer brote de Covid-19 en asilo de ancianos de Nuevo León

El secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, reportó un tercer brote de coronavirus en asilos de ancianos de la entidad. Esta ocasión resultaron infectados de SARS-Cov-2, un total de 14 de 16 residentes y dos de los siete empleados del establecimiento.

El 6 de mayo se informó sobre un brote de Covid-19 en el asilo de ancianos Luis Elizondo en el municipio de Guadalupe, donde resultaron contagiados 47 adultos mayores y 19 empleados de la casa de retiro; y el pasado jueves se dio a conocer otra afectación masiva en un asilo que se ubica entre avenida San Sebastián y calle Tampico en el mismo municipio, donde hubo 14 adultos mayores que contrajeron la enfermedad.

Según datos de la Secretaría Estatal de Salud, han dado positivo a Covid-19 al menos 75 residentes de tres casas de retiro y más de 20 empleados, al tiempo que se contabilizan tres defunciones.

Manuel de la O señaló que el establecimiento donde se detectó el tercer brote de Covid-19 que afectó a 14 de los 16 residentes y a dos de las siete personas que los cuidan, se localiza en Monterrey. Comentó que los adultos mayores al no presentar un estado de salud delicado, pasaron al cuidado de sus familias.

El secretario reiteró que este tipo de contagios masivos y el crecimiento exponencial de casos serán cada vez más frecuentes en la entidad, debido a que los últimos días la gente relajó las medidas de aislamiento y salió a las calles "como si no pasara nada".

Agregó que para estar prevenidos ante lo que viene, ya que en Nuevo León se espera que la cifra de contagios se eleve de forma exponencial a finales de este mes y en las primeras semanas de junio, este domingo analizó con su equipo de la Secretaría contratar cuatro cajas con sistema de refrigeración, para almacenar cadáveres, al estimar que se rebasará la capacidad de los anfiteatros.

"A lo mejor es conveniente ponerlas en la en la Gran Plaza, para que la población vea, esto me puede pasar. No queremos hacerlo, pero es conveniente cuidarnos, debemos seguir las medidas de prevención, porque todavía no es momento de relajarlas", dijo De la O Cavazos.

En ese sentido, Manuel de la O rechazó la decisión del alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, de abrir restaurantes, mercados al aire libre, reanudar obras de construcción en general, y abrir parques públicos a partir del 25 de mayo, pues afirmó "no es correcto porque va a cargar con las muertes", y advirtió que en caso de contingencia sanitaria, la legislación de salud está por encima de las demás, "y podemos cerrar todos los establecimientos de cualquier giro si hay un riesgo" para la población.

El alcalde argumentó que el 85 por ciento de los restaurantes no sobrevivirán ocho semanas, y en este momento ya están en el límite, y también lo harán para apoyar a la gente de otros municipios que acude a buscar trabajo. Además dijo que es imposible llevar a cero los contagios, a menos que se tenga que cerrar por meses todos los negocios, y por ello la estrategia es lograr la contención de la pandemia, para que no se rebase la capacidad hospitalaria.

Después que el 11 de marzo San Pedro registró el primer caso de coronavirus (importado) en la entidad, y durante un mes fue el municipio con la cifra más alta de pacientes de la enfermedad, pero al llegar a 64, se mantuvo por 15 días sin registrar nuevos casos. Sin embargo a partir del miércoles 13 de mayo volvió a sumar y para este domingo, ya tiene 81 casos positivos de covid-19, a una semana de reanudar diversas actividades no esenciales.

Según las cifras de coronavirus actualizadas hasta este domingo, se han registrado en Nuevo León, mil 479 casos de contagio, de los cuales 866 han sido confirmados por el Indre, y el resto por hospitales públicos y privados, mientras llegó a 54 la cifra defunciones, al sumar tres más respecto al sábado.