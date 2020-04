Reportera de Monclova da positivo a Covid-19

Una reportera de Monclova dio positivo a coronavirus, por lo cual se toman muestras a 50 periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios de comunicación en dicha ciudad, que es el centro de la pandemia en Coahuila, reveló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Desde el fin de semana, Ana "N", conductora de un programa en un canal de televisión local, se encuentra aislada junto con su familia debido a que su padre Roberto "N" falleció el sábado por la tarde, víctima del Covid-19.

En conferencia de prensa, el mandatario externó su preocupación por el incremento de contagios pues para este martes se registran 110 casos y un deceso más en Nueva Rosita, con lo que suman ocho muertos.

Dijo que, mediante decreto, van a revisar bien los dictámenes médicos de los últimos fallecidos por "neumonía atípica" ya que pueden ser víctimas de coronavirus.

"A esos cadáveres no se les ha dado el trato adecuado, los certificaron por neumonía atípica y posiblemente tenían Covid-19", apuntó sin mencionar cuántos cuerpos serían aproximadamente.

Destacó que emitirá un protocolo, a través de un decreto, para proteger a los profesionales de la salud que deben de conocer todos los médicos, enfermeras y personal de clínicas y hospitales donde atienen a enfermos graves que podrían tener Covid-19.

Cabe señalar que, aproximadamente, 40 médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del IMSS en Monclova están infectados y ya murieron un doctor y una doctora por el virus.

El gobernador dijo que emitirá una normatividad más estricta en el manejo de cadáveres que deberán conocer todos los galenos y el personal que trabaja con ellos.

Riquelme Solís recordó que desde ayer lunes es obligatorio usar cubrebocas en Coahuila.

Mencionó que están viendo como le harán para dotar a la población de estas mascarillas de tela y en el DIF-Coahuila, (que preside su esposa Marcela Gorgón de Riquelme) enseñarán a la población como confeccionarlos.

Reiteró su exhorto a las los coahuilenses de quedarse en casa porque evitar la movilidad de la población es lo único que puede contener el avance de la epidemia.

En las entradas y salidas de los 38 municipios, carreteras federales y estatales, hay filtros de seguridad para detener vehículos y unidades que no deben transitar, además algunos filtros sanitarios donde toman la temperatura a la gente.

A partir de ahora son las tres semanas cruciales de la pandemia "los picos más altos", apuntó el mandatario.

Lamentó que los comerciantes no puedan vender por falta de clientes, y anticipó que habrá un plan de apoyo para recuperar la economía de Coahuila en cuanto pase la emergencia sanitaria.

Mientras que la Secretaría de Salud confirmó los 110 contagiados, ocho fallecidos y reportó que cuatro pacientes han sido dados de alta, tres en Saltillo y 1 en Torreón.

De los últimos seis infectados tres son de Monclova: una mujer de 29 años de edad y dos hombres de 61 y 64 años.

En Torreón una mujer de 32 años; Frontera mujer de 39 y en Castaños mujer de 44 años de edad.

Además hay nueve pacientes graves hospitalizados, 4 en Monclova, 4 en Torreón y 1 en Saltillo.