Reportero pide "prueba de vida" de López-Gatell en conferencia

Durante el informe técnico de coronavirus en México, un reportero pidió una "prueba de vida" del subsecretario Hugo López-Gatell.

En la etapa de preguntas, el reportero cuestionó al director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura:

"En el caso del subsecretario Hugo López-Gatell cuál es su estado de salud, le comento que se han manejado versiones en internet de que señalan que no está bien, señalan prácticamente que no ha aparecido de manera virtual, aludiendo de que está delicado. ¿Habrá la posibilidad de que al menos, como dicen en las redes, den unas pruebas de vida del doctor, que está bien?, se oye gracioso pero si viera uno todo lo que hay en redes, es un bombardeo y una infodemia que crea mucha incertidumbre", expuso.

Ante la pregunta, López Ridaura aseguró que no es necesario presentar una prueba de vida del subsecretario, puesto se encuentra asintomático con deseos de empezar participaciones virtuales en la conferencia, y estimó que en esta semana probablemente realice apariciones presenciales.

"No creo que sea necesario una prueba de vida, el doctor López-Gatell está ahora sí asintomático, totalmente recuperado, cien por ciento, ya está con muchos deseos de salir, con muchos deseos de también por lo menos empezar participaciones virtuales, y es muy probable que a partir de mañana empiece ya en sesiones virtuales, y espero yo pronto, igual en esta misma semana, con apariciones presenciales", dijo López Ridaura.

Aclaró que el subsecretario ya pasó el riesgo epidemiológico, que se encuentra totalmente sano y sin ninguna molestia por síndromes postCovid.

El 20 de febrero pasado, el subsecretario informó a través de sus redes sociales que había dado positivo al SarsCoV2, por lo que se mantendría en cuarentena, un par de días después, se anunció que debido a una disminución en su oxigenación, recibió oxígeno suplementario.

Para el 28 de febrero se dio a conocer que el funcionario fue hospitalizado de manera preventiva a fin de tratar su Covid moderado y en un par de días fue dado de alta.

A la fecha, la secretaría de Salud aseguró que López-Gatell Ramírez ha presentado síntomas residuales de coronavirus, tales como fatiga, sin embargo, en la última actualización se prevé que regrese a sus actividades, por lo menos de manera remota.

Contagios por Covid en México

Al corte de este martes, 9 de marzo, México sumó 7 mil 407 nuevos contagios por Covid-19, para dar un total de 2 millones 137 mil 884 casos confirmados, informaron autoridades sanitarias durante el informe técnico de coronavirus.

Asimismo, se detalló que el número de muertes aumentó a 191 mil 789, esto es, 866 más que el día anterior.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

México supera 3 millones de dosis aplicadas

Respecto a los detalles del plan de vacunación, el director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, explicó que este martes al corte de las 17:00 horas a nivel nacional fueron aplicadas 202 mil 701 dosis de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores.

Informó además, que desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 3 millones 100 mil 868 dosis.