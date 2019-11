Reporteros rescatan a joven en un incendio en Tamaulipas

Tres reporteros que cubren la fuente policiaca se convirtieron en héroes al rescatar este lunes a un joven de un incendio, ya que fueron los primeros en llegar a su vivienda que estaba entre llamas.

El siniestro ocurrió este lunes en un domicilio ubicado en el 15 Campeche, cuando la abuelita del muchacho preparaba comida y se le incendió la cocina.

"¡Auxilio, auxilio! Mi nieto está arriba, ayúdenlo", gritaba desesperada la señora.

El fuego comenzó consumir la cocina y un área en el patio, cuando llegaron a tratar de ayudar algunos vecinos.

Muy cerca del lugar se encontraban 3 reporteros en la cobertura en vivo de un accidente: Heriberto Gámez, Osiel Tobías y Valente Grimaldo. De inmediato se dirigieron al incendio.

"Nosotros nos encontrábamos a tres cuadras cubriendo un accidente, fue por eso que llegamos muy rápido", explicó Valente Grimaldo a EL UNIVERSAL.

Dijo que por eso no hay imágenes del rescate, porque al ver la magnitud del riesgo y la abuelita gritando pidiendo ayuda, no dudaron en subir al segundo piso y tratar de auxiliar al joven en peligro.

"Por la puerta normal del cuarto había ya mucho fuego y entonces decidimos romper otra puerta que tenía llave, afortunadamente logramos sacarlo", recordó el comunicador.

Cuando estaban bajando al joven para ponerlo a salvo llegaron los elementos de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Victoria, quienes lograron controlar y apagar el incendio.

Heriberto Gámez, quien participó en las acciones de rescate, tuvo que ser atendido por los paramédicos de la Cruz Roja al presentar síntomas de intoxicación.

"El compañero Osiel de inmediato trepó a la planta alta y yo lo seguí. Logramos romper la entrada con una piedra", narró Gámez.

Afirmó que, "yo estaba pensando en el chavo, lo primero que pensé fue en sacarlo de la casa para salvar su vida, gracias a Dios sí lo logramos".

Con muchos años cubriendo la nota policiaca, mencionó que ya en otras ocasiones les han tocado experiencias en donde han tenido que apoyar a personas en peligro, "en esos momentos primeros están las personas", expresó.

Osiel Tobías explicó que generalmente él y sus compañeros tratan de llegar pronto a los lugares para informar a la gente, "pero a veces, como en este caso, por algún motivo llegamos primero que los cuerpos de emergencia a donde suceden los hechos y tenemos que aportar la ayuda y no tanto de informar".

Los tres coincidieron que son situaciones circunstanciales en los cuales se debe tomar una decisión y siempre optan por la seguridad de las personas.