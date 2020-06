Representante de Twitter explicará uso de bots en "la mañanera", anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que el representante de Twitter en México aceptó acudir en los próximos días a Palacio Nacional, para que en informe del uso de bots en la red social.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que el directivo de Twitter podrá explicar la posibilidad de que exista un control para controlar la venta de mensajes y uso de robots para realizar, lo que el mandatario llamó, guerra sucia.

"Esto lo digo porque hay quienes también se decepcionan, porque también hay campañas de desprestigio y bots, y todos y hay quienes dicen: ´Ya no vuelvo a tener Twitter o Face´. No, no, no, hay que tenerlos".

"Y parece que está aceptando el representante de Twitter en México la invitación de estar aquí con nosotros, ya aceptó, va a estar con nosotros para explicarnos si tiene posibilidad de controlar la venta de mensajes o el uso de los robots para hacer guerra sucia y cómo está línea entre censura, el que se considere censura o la libertad con ética, o sea, qué se puede hacer. Es muy interesante este tema", informó.