Represión, jamás,dice Sheinbaum

San Salvador Atenco, Méx.- A 20 años del movimiento en San Salvador Atenco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó que su gobierno defiende la soberanía, la independencia, la justicia social y la democracia, además que su administración no agacha la cabeza para defender la patria.

Al encabezar el Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, segunda restitución de tierras, la Presidenta aseguró que jamás habrá represión como la que se vivió hace dos décadas en Atenco, bajo el gobierno federal de Vicente Fox y el estatal de Enrique Peña Nieto.

"Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria están muy equivocados. Las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto, como nos enseñaron los grandes luchadores de nuestro país", declaró en el marco de la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua y de las acusaciones de Estados Unidos al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por nexos con el narco.

La Mandataria agregó que donde antes hubo "entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional".

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En su discurso ante pobladores de San Salvador Atenco, recordó que el movimiento al que pertenece siempre rechazó el aeropuerto de Texcoco "sobre el despojo de las tierras a los campesinos".

"Defendemos la soberanía, defendemos la independencia de México, defendemos la justicia social, defendemos la libertad de las y los mexicanos, y defendemos la democracia (...).

"Tengan la certeza, hoy y siempre, que nunca vamos a traicionar, que siempre vamos a estar cerca, que vamos a escuchar, que vamos a estar cerca del pueblo", declaró.

Al conmemorar los 20 años de estos hechos, destacó el regreso de 54 hectáreas al ejido de Atenco y la acción simbólica del "reconocimiento del pueblo de México a su lucha y a quienes vivieron esta cruenta represión".