Reprocha AMLO al INE por no sancionar compra de votos

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a servidores de la nacional suspender la promoción del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que en el pasado no hubo ninguna sanción por parte del órgano electoral por la compra de votos y los acusó de estar solo de adorno y florero.

"El INE pasó de noche, nunca hubo una sanción. Están ahí, con todo respeto, de adorno, de florero, porque iba a usar una palabra más fuerte y me tengo que estar ahora autocensurando. Pero a veces es tanta la hipocresía que sí calienta", enfatizó el Presidente.

Durante la conferencia de prensa mañanera, López Obrador crítico que en las administraciones anteriores no sólo se usaba el chaleco para promocionar a los gobiernos, sino el dinero para comprar votos a favor de los partidos.

Sin embargo, dijo que el gobierno acatará lo que pide el INE, es decir que los servidores de la nación ya no porten el chaleco que promociona al gobierno de López Obrador.

Y aclaró que los servidores de la nación no tienen que ver con Morena o cualquier otro partido.

"El que haga proselitismo por un partido no sólo pierde el trabajo sino ser sancionado porque es delito grave el fraude electoral, ya no se puede hacer labor desde el gobierno en favor de ningún partido o candidato", advirtió.