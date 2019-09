Reprocha Batres que el INE "se ponga bravo con el primer presidente que respeta el voto"

El senador Martí Batres Guadarrama (Morena) dijo que es "extraño" que el INE haya girado un citatorio al Presidente de la República en una investigación de eventuales irregularidades en el ejercicio de gasto público.

"Se pone muy bravo" el Instituto Nacional Electoral (INE) que vio pasar "verdaderas irregularidades, fraudes y no hizo nada", comentó el ex presidente del Senado.

En un hecho sin antecedente, la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del INE citó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y al coordinador de los delegados Gabriel García, en una investigación de irregularidades relacionadas con actividades de propaganda gubernamental.

En entrevista en la Cámara Alta, Batres Guadarrama afirmó a los reporteros que Andrés Manuel López Obrador es honesto y encabeza un gobierno igualmente honesto.

Subrayó que es "muy extraño" que se cite ante el INE al "primer Presidente de la República que respeta el voto".

Martí Batres Guadarrama remarcó: "Quiero refrendar desde aquí nuestra confianza en el Presidente de la República como hombre honesto que respeta la ley y la voluntad popular".

Añadió que "en el INE, probablemente, estén enojados por las políticas de austeridad y la pérdida de privilegios".

Comentó que "hay órganos autónomos que no se han molestado cuando ha habido violaciones a la materia de su trabajo, pero cuando les han tocado sus privilegios ahí han saltado".

Señaló que desde el Senado va a seguir la austeridad, y "vamos a insistir que baje el presupuesto del INE, que se eliminen los privilegios de consejeros, que bajen sus altos sueldos y que disminuyan las prerrogativas del Estado a los partidos políticos".

Por su parte, el senador José Luis Pech (Morena) comentó que "el pueblo de México sabe que el INE nunca le ha llamado la atención a un Presidente de la República; y también sabe que al afectarse sus privilegios tienen una reacción que la gente también entiende, de modo que 'calladitos se ven más bonitos', y les sugerimos que hagan su trabajo bien".