Reprueba IMSS a Chumel Torres por foto donde Valentín Elizalde es un supuesto doctor muerto por Covid-19

Chumel Torres otra vez volvió a encender las redes sociales y es que ahora el influencer subió a su cuenta de Twitter una imagen en donde describe que un médico del IMSS falleció debido al Covid-19, por lo cual pide una oración por cada retweet.

Sin embargo, la foto del médico al que llamó Luis Ángel Acevedo y quien era especialista en neumología, es nada más y nada menos que la del cantante Valentín Elizalde y quien fuera asesinado el 25 de noviembre del 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

Ante esto, Torres dividió los comentarios unos lo tomaron con gracias y otros, debido a la situación que pasa el mundo por la pandemia generada por el coronavirus, le reclamaron su falta de respeto, pero fue el mensaje del Instituto Mexicano del Seguro Social el que sobre sale de los otros y en el que rechaza totalmente la veracidad del mensaje así como también le piden ser más solidario al no difundir "fake news" en las redes sociales.

"No causa gracia, en primera por que no todos saben quien era Valentín Elizalde y en segunda, por que hay médicos y personal de salud que están muriendo por este virus...", le escribió otra persona a Chumel.

Algunos de los seguidores de la cuenta del Youtuber aplaudieron la reacción del IMSS al ponerle un alto a Chumel y también pidieron a HBO, en donde Chumel tiene un programa, lo sancione, pero otras personas le reclamaron a la institución médica su falta de interés en asuntos más importantes y que se hayan dado tiempo de responder a un "meme".

El mensaje del también conductor de radio, tiene más de 3 mil comentarios así como también más de 9 mil retweet.

Esta no es la primera vez que un youtuber se mete en problemas por su falta de solidaridad y comprensión de la crisis sanitaria en la que vive el país, hay que recordar lo que hizo el venezolano llamado "David Show", quien al dar positivo por Covid-19, rompió la cuarentena y salió de su casa para ir a un supermercado a comprar pizzas congeladas y todo esto para grabarlo en su canal de YouTube.

Tras esta acción la Alcaldía Benito Juárez levantó una querella contra el influencer y ya hay una denuncia en su contra.

Otra personalidad que se vio metida en polémica con el IMSS fue Eugenio Derbez, quien difundiera una carta de un médico de Tijuana que pedía ayuda porque en un hospital de dicha ciudad faltaban insumos para ellos. La dependencia de gobierno contestó asegurando que era una noticia falsa, sin embargo el gobernador del estado de Baja California dio a conocer que lo que el actor decía era verdad.

Cada RT es una oración por este héroe. pic.twitter.com/KXbODE0rST — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) April 22, 2020