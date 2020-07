Reprueba PRD "show" de Lozoya y exige justicia

Se ha montado un espectáculo mediático con las presuntas declaraciones del extraditado Emilio Lozoya Austin, que rechazó el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, al exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) garantice que el exfuncionario de ninguna manera recupere la libertad.

El dirigente de izquierda dijo que "los mexicanos estamos esperando que se haga justicia en el caso Emilio Lozoya, y no el show mediático que está montando FGR junto con su vocero, el presidente Andrés Manuel López Obrador".

El caso de Lozoya Austin debe de ser manejado, dijo Ávila Romero en un comunicado del PRD, con transparencia y, por tanto, pidió que se ofrezca un informe del estado de salud del testigo colaborador, debido al cual se ha dicho, se encuentra en un hospital y no en una celda carcelaria.

Llamó a que la fiscalía General consiga el castigo de los actos delincuenciales que hubiera cometido Lozoya, conforme a derecho, sin violar el debido proceso para que después no haya fallas y se les tenga que dejar en libertad.

Sin embargo, "el gobierno federal ha preferido instalar un show mediático como cortina de humo para desviar la atención ante los nulos resultados en materia de seguridad, empleo, economía y salud, antes de castigar la corrupción de los gobiernos anteriores y sobre todo del actual sexenio".