Repunta captura de pulpo y salvan pescadores temporada en Yucatán

De acuerdo a José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente del estado, la captación del molusco tuvo un repunte hacia el último mes de la temporada, lo que permitió que los volúmenes se incrementaran de manera notable, y la temporada no terminara siendo un desastre.

"Vamos a tener una temporada con una producción que va a estar entre las 22 mil y 25 mil toneladas. Lo que hace que no sea una temporada excelente, pero al menos, sí dio para sacar los gastos, como decimos en la pesca, y poder decir que fue una temporada aceptable desde el punto de vista general", manifestó el dirigente pesquero.

"A lo mejor, a nivel individual, por unidad de esfuerzo o por cada lancha o embarcación, los volúmenes hayan sido bajos, pero yo creo que, en términos generales, de producción, es aceptable", dijo.

El mismo reporte de las cooperativas pesqueras, durante la temporada anterior de pulpo, se alcanzó las 38 mil toneladas, entre abril y diciembre, cifra que en esta edición fue menor.

De igual manera, el precio por el molusco tuvo un drástico descenso, al finalizar en 75 pesos por kilo, mientras que, en la edición anterior, cerró en 130 pesos.

Para el sector pesquero, el furtivismo fue el "talón de Aquiles" durante los 8 meses de temporada.

"Uno de los factores que afectaron el mercado y la producción el año pasado, fue la pesca furtiva que durante los 8 meses, le pegó. Eso afecta grandemente, es algo que está infligiendo fuertemente en los volúmenes de captura y en el mercado", apuntó.

"Se pesca fuera de temporada y esa pesca fuera de temporada, hace que los precios de lo acopiado vengan para abajo y cuando se empata con la temporada, iniciamos mal la producción porque se le pega al recurso en época de desove", externó.

Se espera que para la próxima temporada de captura del molusco se establezca un operativo de seguridad para evitar que los furtivos no causen estragos al producto antes de que se levante la veda en abril del 2020.

Los mismos pescadores ribereños y pulperos han pedido se extreme la vigilancia en alta mar, porque de no hacerlo, se está propiciando que haya robos, asaltos y saqueo de producto incluso sin respeto a las vedas.