Requisitos para hacer cambio de domicilio en el INE

En México, la credencial para votar es un documento oficial expedido por el Instituto Nacional Electoral (INE) que permite a los ciudadanos mexicanos mayores de edad participar en las elecciones locales y federales.

Cabe destacar que la credencial de elector es el documento más aceptado como identificación oficial en el país.

De acuerdo con el INE, para realizar cualquier trámite relacionado con la credencial para votar se debe presentar un documento en original, sin tachaduras ni enmendaduras, de cada uno de los siguientes grupos:

1. Un documento que acredite tu nacionalidad mexicana

Acta de Nacimiento en original

Carta o Certificado de Naturalización

Certificado de Naturalización Nacionalidad Mexicana

2. Una identificación con fotografía

Credencial para Votar

Licencia o permiso para conducir

Credenciales de identificación de instituciones de salud o educativas

Documentos expedidos por escuelas con reconocimiento oficial

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Pasaporte

Cédula Profesional

Credenciales de identificación laboral

Credenciales de identificación como usuarios o derechohabientes

Documentos expedidos por escuelas públicas o privadas

Cabe destacar que la identificación con fotografía debe especificar su vigencia o tener una fecha de expedición no mayor a 10 años.

En caso de no contar con alguno de los documentos de identificación con fotografía señalados anteriormente, podrás presentar dos testigos, uno inscrito en el Padrón Electoral en el mismo municipio o alcaldía y otro de la misma Entidad Federativa.

Los testigos deberán identificarse con alguna de sus huellas dactilares o con su credencial para votar y sólo podrá ser testigo por cuatro ocasiones en un lapso de 120 días naturales.

3. Comprobante de domicilio

Recibos de pago de impuestos y/o servicios públicos y privados

Estados de cuenta de servicios privados

Copia certificada de escrituras de propiedad inmobiliaria

Contrato de arrendamiento

Cabe mencionar que los comprobantes de domicilio emitidos vía internet no son válidos para realizar los trámites.

En caso de no contar con alguno de los comprobantes de domicilio señalados anteriormente, también se podrán presentar dos testigos.

Pasos para realizar cualquier trámite relacionado con la credencial para votar

1. Haz una cita

Ubica el módulo más cercano a tu domicilio y haz una cita vía telefónica o en línea, ya que no podrás realizar ningún trámite si no cuentas con una cita programada.

2. Prepara tus documentos

3. Acude a la cita

Acude a tiempo al módulo con tus 3 documentos. En el módulo tendrás que llenar un formato digital con tus datos y sólo deberás verificar que todo esté correcto.

4. Recoge tu credencial

Para recoger tu credencial para votar deberás presentarte en el mismo módulo donde realizaste el trámite y entregar tu comprobante.

Recuerda consultar el estatus de tu trámite en línea antes de hacer una cita para recogerla.

Entonces, ¿cuáles son los requisitos para hacer cambio de domicilio en el INE?

Los requisitos descritos anteriormente. Recuerda que para realizar cualquier trámite relacionado con la credencial para votar debes seguir los mismos pasos.