Requisitos para tramitar becas para alumnos de educación básica

Si eres estudiante de primaria o secundaria y no sabes cómo tramitar el nuevo apoyo Mi Beca para Empezar que el gobierno de la Ciudad de México brindará a los estudiantes de educación básica, aquí te decimos cómo.

Este estímulo pretende evitar la deserción escolar en la capital. Por ello, se distribuirán mil 400 millones de pesos a más de 450 mil niños.

Es importante mencionar que esta beca sustituirá al programa "Niño Talento", beneficio que daba 330 pesos mensuales a menores que obtenían promedio de 9 en adelante. A continuación te decimos qué necesitas para obtener este apoyo:

Requisitos:

*Ser estudiante en escuela pública de primaria y secundaria de la Ciudad de México.

*Registrarse en línea

*Imprimir la constancia de registro que se extenderá en el portal del programa Mi Beca para Empezar

*Contar con el vale electrónico de útiles y uniformes (en caso de no contar con este requisito, un promotor podrá orientarte en tu escuela).

¿Cuándo y dónde me puedo registrar?

El registro inicia este 15 de agosto y puedes hacerlo en la página de internet: https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/

¿Cuánto será el monto que recibiré por Mi Beca para Empezar?

Este programa entregará una beca de 330 pesos mensuales a niños y niñas matriculados en escuelas públicas de nivel básico de la Ciudad de México.

¿A partir de cuándo recibiré este ingreso?

El Gobierno capitalino ha detallado que este beneficio se entregará entre agosto y septiembre, aunque no hay una fecha oficial.