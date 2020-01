Rescata Profepa en 2019 más de 4 mil 500 especies

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó que en 2019 se aseguraron cuatro mil 955 ejemplares de fauna y flora silvestre en todo el país.

Con el apoyo de sus inspectores, los aseguramientos son el resultado de las acciones permanentes que la procuraría lleva a cabo para mantener ecosistemas estables y sostenibles, además, para contribuir al equilibrio ecológico mediante la reintegración de especies a sus ecosistemas.

La Profepa, indicó que la mayoría de los ejemplares rescatados son resultado de actividades en contra del tráfico ilegal, de las malas condiciones en que los mantienen en predios o establecimientos no adecuados, así como de operativos en puntos carreteros, terminales de autobuses y aeropuertos. Lo anterior, explicó, ocurrió con tres mil 94 ejemplares de fauna y mil 901 ejemplares de flora silvestres.

Además, fueron asegurados 22 mil 84 productos derivados de vida silvestre que al ser reintegradas a su hábitat, los ejemplares actúan como reguladores del ambiente y mantienen estable la dinámica de los ecosistemas nacionales.

Profepa indicó que es gracias al apoyo de diversas instituciones en materia de seguridad, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y en particular la ciudadanía, quienes, vía denuncias, permiten estas acciones.

La procuraría de protección ambiental señaló que seguirán desarrollando estrategias y procedimientos de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las normas ambientales, con el objetivo de contribuir a la conservación y protección de la vida silvestre del país.