Rescatan a 18 migrantes en Ciudad Juárez, Chih.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Un grupo de 18 personas en situación de movilidad fueron rescatadas luego de que se encontraban retenidas en contra de su voluntad en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El rescate lo llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por medio del sistema de videovigilancia, en donde se detectó la presencia de un grupo de personas dentro de una vivienda que se encuentra ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en condiciones que sugerían privación de la libertad.

Tras emitir la alerta correspondiente a los elementos operativos, las unidades de la Policía del Estado arribaron al sitio para realizar la intervención. Como resultado, se liberó y rescató a 18 personas migrantes.

De manera oficial se detalló que el grupo estaba integrado por ciudadanos de distintos países, ocho personas mexicanas, cinco de Guatemala, tres de Honduras, uno de Ecuador, uno de El Salvador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez asegurado el perímetro, las personas fueron atendidas y evaluadas para garantizar su integridad física, para posteriormente quedar bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM) conforme a los protocolos establecidos.