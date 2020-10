Rescatan a 75 centroamericanos abandonados en Coahuila

En el desierto del municipio de Ocampo, Coahuila, presuntos traficantes de personas abandonaron a 75 centroamericanos que iban rumbo a Estados Unidos en busca de trabajo.

Los extranjeros, 72 guatemaltecos, dos salvadoreños y un hondureño, fueron rescatados por elementos de fuerzas estatales y federales y el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que con el apoyo de la Policía Civil de Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) salvaron a los indocumentados en la sierra de Ocampo.

Agentes de la Policía Estatal y elementos del Ejército Mexicano participaron en el operativo de rescate de los indocumentados, quienes no demostraron su estancia legal en territorio mexicano.

Los 75 asegurados quedaron a disposición del INM, donde realizan los trámites para deportarlos a sus países de origen; no mencionaron si lograron arrestar a los presuntos traficantes de personas que los llevaban para cruzarlos a Estados Unidos.

Por la veda electoral, ante las próximas elecciones del domingo 18 de octubre, autoridades no proporcionaron información adicional.

Pese a las advertencias que hace el gobierno por los altos riesgos de eventuales contagios de Covid-19, se siguen presentando situaciones de personas que buscan cruzar la frontera.

ENCUENTRAN CUERPO DE MIGRANTE EN EL RÍO BRAVO

El grupo BETA de Protección a Migrantes del INM, en Ciudad Acuña, dio a conocer este viernes, en redes sociales, que rescataron el cadáver de un hombre en las aguas del Río Bravo.

Al atender el reporte de una persona que vio a un señor que "desapareció" en las aguas del río, agentes de ese grupo humanitario acudieron al lugar y encontraron el cadáver.

Como procede en estos casos, el agente del Ministerio Público (MP) en turno consignó la muerte y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE) , para practicar la necropsia de ley a fin de determinar las causas de la muerte.

Al respecto, autoridades de Migración no dio detalles de la nacionalidad del fallecido.