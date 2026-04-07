logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Fotogalería

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rescate de mineros cumple 255 horas

Por El Universal

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Rescate de mineros cumple 255 horas

Culiacán, Sin.- A lo largo de 255 horas ininterrumpidas, brigadistas han trabajado en varios frentes, en la mina Santa Fe, del municipio de El Rosario, para rescatar con vida a tres mineros que continúan atrapados desde hace trece días, por lo que se puso en operación una bomba de 25 HP en la zona cero para reducir los niveles de agua.

Las autoridades civiles y militares que se han sumado a las labores de búsqueda de los trabajadores mineros que continúan atrapados, esperan reducir los niveles de agua que ingresó a los túnele con el derrame de una presa de jales y permitir el ingreso de rescatistas en una situación de mayor seguridad.

En las nuevas operaciones, a las 23:50 de la noche del domingo pasado, se concretó la instalación de una bomba de 25 HP, en la denominada zona cero, la cual fue puesta en marcha, una vez que se concluyó con la conexión del cableado eléctrico en los tableritos de alimentación.

Durante el funcionamiento de esta bomba se han extraído cerca de 12 mil 600 litros de agua de la mina y se tiene un avance de perforación de un barrero de 79 metros lineales, por lo que se espera llegar al sitio donde pueden estar atrapados los mineros. El pasado fin de mes, se logró rescatar a uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados, el que recibió atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Segob reporta reducción de bloqueos carreteros en México
    Segob reporta reducción de bloqueos carreteros en México

    Segob reporta reducción de bloqueos carreteros en México

    SLP

    El Universal

    Transportistas y productores agrícolas mantienen bloqueos en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Morelos.

    Consejo Nacional Agropecuario advierte momento crítico en granos
    Consejo Nacional Agropecuario advierte momento crítico en granos

    Consejo Nacional Agropecuario advierte momento crítico en granos

    SLP

    El Universal

    El CNA señala bajos precios, altos costos y falta de financiamiento como causas de la crisis.

    Médico prófugo tras muertes por sueros vitaminados en Hermosillo
    Médico prófugo tras muertes por sueros vitaminados en Hermosillo

    Médico prófugo tras muertes por sueros vitaminados en Hermosillo

    SLP

    El Universal

    Autoridades aseguraron medicamentos y analizan sustancias para determinar causas de las muertes.

    Vizsla Silver identifica restos de ingenieros desaparecidos en Sinaloa
    Vizsla Silver identifica restos de ingenieros desaparecidos en Sinaloa

    Vizsla Silver identifica restos de ingenieros desaparecidos en Sinaloa

    SLP

    El Universal

    Los restos de Saúl Alberto Ochoa y Miguel Tapia Rayón fueron identificados tras meses de búsqueda en la comunidad de La Concordia.