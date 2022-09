Rescate en mina tardaría 11 meses

Sabinas, Coah.- Familiares de los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón de El Pinabete informaron que las autoridades de Protección Civil nacional les dijeron que el plan de rescate se tardaría de seis a 11 meses, lo que generó enojo y molestia.

Un grupo de familiares comentaron que la directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, les anunció que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie. Sin embargo, aseguraron que les dijo que los trabajos tardarían hasta 11 meses.

"No queremos la opción del tajo, queremos que vean otras opciones. Les dijimos que de plano no. Nos dijeron que es lo único que pueden hacer. Nos trajeron con mentiras que ya iban a taponear, que ya tenían el cemento. Les dijimos que no. Queremos que nos los entreguen y no se tarden", comentó Juani Tijerina, hermana de Hugo Tijerina, uno de los mineros atrapados.

Indicaron que les ofrecieron una indemnización, pero las familias respondieron que se niegan a aceptarla sin que antes les entreguen a sus familiares atrapados desde hace tres semanas.

Sergio Martínez Valdez, hermano del minero Jorge Luis Martínez, criticó que en tres semanas no hicieron nada, por lo que no tiene expectativas positivas de la propuesta. Aseguró que las familias no aceptaron el nuevo plan y pidió que lleguen expertos extranjeros.

Las familias también criticaron que las autoridades están removiendo los baños portátiles, las mesas, los comedores y las ambulancias de la zona, lo que han interpretado como que los quieren dejar solos y dejar de insistir en el rescate.

"No nos vamos a salir, aquí nos vamos a quedar. Lo que queremos es justicia y no los vamos a dejar ahí. No sabemos cómo están ahorita, menos de seis a 11 meses", criticó Idalia Morales, también familiar.

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que no se presentó el informe diario de Laura Velázquez sobre el rescate de los 10 mineros porque se realizaría una consulta con los familiares.