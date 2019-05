Rescatistas buscan avión privado desaparecido en Coahuila

SALTILLO (EFE).- Cuerpos de socorro del estado mexicano de Coahuila iniciaron la búsqueda de un avión privado desaparecido en el municipio de Monclova, en la zona centro del estado, informó este lunes la Secretaría de Seguridad estatal.



"Estamos atendiendo el caso porque en la comunidad de la aviación civil se emitieron los reportes y las alertas. No se trata de información falsa que de pronto haya aparecido en redes sociales, sino de una alerta que surge precisamente de la comunidad de la aviación civil", señaló José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad Pública de Coahuila.



"Desde anoche se hizo un despliegue territorial para que nos alertaran; hasta esta hora ningún lugareño, ninguna corporación nos ha reportado el hallazgo", agregó.



La Secretaría de Seguridad Pública tiene el reporte de que al filo de las 17.00 hora local (22.00 GMT) del domingo despegó del aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas, Estados Unidos, un jet privado modelo Bombardier Challenger 601, matrícula N601VH, con destino al aeropuerto internacional de Monterrey, Nuevo León.



En el avión iban tres tripulantes y un número no determinado de pasajeros que viajaron de Monterrey a Las Vegas para asistir el sábado a la función de box del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.



Pliego precisó que los reportes sobre la desaparición del avión fueron recibidos por la Secretaría de Seguridad cerca de las 19.00 hora local (24.00 GMT) del domingo y se inició el despliegue de cuerpos de socorro por tierra en la región de Monclova.



El secretario mencionó que se están coordinado con autoridades del vecino estado de Nuevo León para la búsqueda.



"Desde las primeras horas de hoy lunes aeronaves del Gobierno de Coahuila sobrevuelan la zona", abundó.



El diario local el Norte, de Monterrey informó que diversos sitios especializados en aeronáutica emitieron un alerta por la desaparición del aparato a 261 kilómetros de Monclova.



Las autoridades no han dado a conocer el número de pasajeros que viajaban en el avión, pero fuentes extraoficiales de Monterrey comentaron que podrían superar los 40 viajeros.